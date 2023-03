Belen Rodriguez dopo giorni di silenzio social: «La famiglia aiuta sempre»

Dopo l’improvvisa assenza a Le Iene per motivi di salute, Belen Rodriguez sparisce anche da Instagram e decide di prendersi una pausa dai social. La mamma, Veronica Cozzani, la difende e rispondere agli haters. Poco dopo, la stessa showgirl interviene pubblicando un messaggio enigmatico.

Il silenzio social di Belen Rodriguez

I fan avevano iniziato ad insospettiti quando, all’ultima puntata de Le Iene, Belen non aveva partecipato. Al suo posto, nel ruolo di conduttore, l’attore Claudio Santamaria che ha spiegato i motivi dell’assenza della showgirl imputandoli ad un malore: «I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è: Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!». A quest’assenza sul palco delle Iene si era affiancato anche il silenzio sui social. La showgirl aveva infatti smesso di postare contenuti su Instagram già qualche ora prima dell’inizio della puntata, non l’ha commentata e non ha nemmeno fatto seguito al saluto inviato da Santamaria.

Le parole della madre

Anche nei giorni successivi, silenzio social. A difendere la sua privacy è scesa in campo la madre, Veronica Cozzani, che sta rispondendo agli haters che in queste ore la stanno criticando. In uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Rodriguez, infatti, una follower l’aveva accusata di aver ritoccato troppo il suo viso, commento che la mamma della showgirl non ha gradito ed al quale ha risposto in maniere secca: «Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto».

Il post della showgirl

Di fronte al dilagare delle ipotesi più assurde, la stessa Belen ha deciso di scendere in campo pubblicando un post. «La famiglia ti dà sempre la forza», ha scritto a caratteri cubitali a corredo di qualche scatto dei suoi figli Santiago e Luna Marì. Un messaggio enigmatico che, in realtà, non ha fatto altro che mandare tutti ancor più in confusione.