Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo l’assenza: «Ho avuto bisogno di fermarmi»

Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo l’assenza della scorsa settimana. «Dovevo fare il tagliando», ha detto scherzosamente la showgirl che è apparsa più in forma che mai.

Belen Rodriguez torna a Le Iene

Martedì scorso, Belen non era presente in trasmissione e al suo posto c’era sul palco Claudio Santamaria, che aveva salutato la conduttrice in diretta annunciando che stava poco bene. Ieri è tornata al timone del programma dichiarando che ha avuto bisogno di fermarsi per qualche giorno. Così, dopo una settimana esatta Belen Rodriguez è tornata nel format di Italia 1 insieme, come nelle scorse puntate, ai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. «Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia», ha scherzosamente dichiarato la showgirl che aveva fatto preoccupare i suoi fan non solo per l’assenza al programma ma anche dai social.

La bella showgirl sembra quindi aver confermato i problemi di salute di cui si era già parlato durante la scorsa puntata. Claudio Santamaria, infatti, salutò il pubblico spiegando che l’assenza di Belen era dovuta a motivi di fisici: «Passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!».

Una breve assenza che non ha tolto l’ironia alla conduttrice

Nulla di grave, quindi, per Belen Rodriguez che dopo una settimana di riposo è tornata più in forma di prima e con l’ironia che la contraddistingue ha informato i telespettatori sul suo stato di salute. La showgirl argentina ha condotto brillantemente anche la puntata di ieri sera con la sua nuova spalla, Max Angioni. Alla conduzione, infatti, non c’è più Teo Mammucari che ha lasciato la trasmissione per alcune incomprensioni con Davide Parenti con cui avrebbe avuto una lite lo scorso gennaio.