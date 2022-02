Belen Rodriguez: chi è il fidanzato, Spinalbese, De Martino, la figlia, lo stipendio e il patrimonio

Belen Rodriguez è una notissima showgirl e modella argentina, residente in Italia ormai da tanto tempo. Finita spesso sulle pagine di cronaca rosa per le sue relazioni amorose con personaggi dello spettacolo, la presentatrice ha un cachet da urlo. Scopriamo insieme lo stipendio di Belen Rodriguez e qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Chi è Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, è alta 175 cm e pesa 54 kg. All’età di 19 anni si è trasferita in Italia per provare ad affermarsi nel campo della moda. Il vero trampolino di lancio è stato per lei “L’Isola dei Famosi” nel 2008, che infatti le ha aperto le porte del successo. Da allora ha acquisito sempre più notorietà, anche grazie alla conduzione di svariati programmi televisivi, come Colorado e Italia’s Got Talent.

Belen Rodriguez però ha fatto parlare di sé anche per le sue numerose storie d’amore che ha intrattenuto con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Si ricordano le relazioni con Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano De Martino e Andrea Iannone.

Chi è il fidanzato di Belen Rodriguez?

La sua relazione più importante è stata senza dubbio quella con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino da cui la modella ha avuto un figlio di nome Santiago nel 2013. Nel settembre dello stesso anno sono convolati a nozze, ma nel 2015 hanno annunciato la loro separazione. I due sono tornati insieme nel 2019, ma non è durata e dopo un anno si sono definitivamente detti addio.

Sembrava però che Belen avesse nuovamente trovato l’amore con Antonino Spinalbese, l’hairstylist con cui ha dato alla luce la sua seconda figlia, Luna Marie. Anche questa unione purtroppo si è consumata rapidamente e Belen ha ufficializzato la separazione da Spinalbese poco tempo fa. Intanto, sembra che si sia riavvicinata all’ex De Martino, che non ha smentito il ritorno di fiamma.

Quanto guadagna la showgirl argentina

In base ad alcune indiscrezioni, pare che le apparizioni televisive fruttino a Belen circa 2 milioni di euro all’anno. Quando interviene come ospite il suo cachet a serata si aggira in media sui 30mila euro ad evento.

Il resto lo fanno i proventi che riceve dalle sue attività social, che sono diventate le sue fonti di guadagno primarie. Per effetto di ciò ha investito in immobili tra cui un super attico a Milano di 240 metri quadri e uno yatch a cui ha dato il nome del figlioletto Santiago.