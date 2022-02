Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “siamo sempre andati d’accordo in camera”

Una volta ufficializzata la rottura con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è stata vista in compagnia dell’ex marito, nonché padre di Santiago, Stefano De Martino. La coppia non si è nascosta, anzi ha confermato che si sarebbe riavvicinata. E poi durante il gioco “Passaparolaccia” la showgirl ha fatto delle dichiarazioni su un uomo misterioso, che sembra l’ex marito, con cui c’è sempre stato molto feeling in camera da letto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?

Dopo una travagliata separazione con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino. Con l’ex marito e padre di Santiago c’è sempre stato un rapporto di innegabile attrazione, anche se talvolta conflittuale. In occasione di un’intervista concessa al Corriere, come riporta biccy.it, Rodriguez ha rivelato che: “In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità”.

E durante l’ultima puntata de le Iene, leggendo dei tweet, ha affermato:

“Stefano sta tranquillo perché non lo tradisco con Teo Mammucari? Oddio non ho mai tradito in vita mia. Anche se forse con Teo ci farei un pensierino”.

Inoltre, durante il gioco ‘Passaparolaccia’, Belen ha descritto una persona che sembra essere proprio l’ex marito:

“Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico”.