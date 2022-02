Belen Rodriguez spiega perché è finita con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla rottura con Antonino Spinalbese, l’hairstylist con cui ha avuto Luna Marì.

La showgirl argentina in una intervista a Gente ha spiegato: «Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui». La passione però non è bastata a fare durare la coppia che si è separata lo scorso Natale. «Il fatto», ha continuato Belen Rodriguez, «è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?». E alla piccola Luna Marì, ha detto Belen, «racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. E le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto».

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: una passione finita in pochi mesi

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese facevano coppia dall’estate 2020. Dopo solo pochi mesi l’annuncio della nuova gravidanza della showgirl. «Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più», aveva detto Belen dando il lieto annuncio. «Per la prima volta amo un uomo gentile. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità», aveva aggiunto.

Belen e il riavvicinamento a Stefano De Martino

Da qualche giorno Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé. Non solo perché è arrivata alle conduzione de Le Iene con Teo Mammuccari, ma anche per il riavvicinamento con l’ex Stefano De Martino immortalato da Chi. «Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli», ha spiegato Belen. De Martino invece ha categoricamente smentito un ritorno di fiamma con la ex derubricando la frequentazione a due genitori che si prendono cura del figlio.