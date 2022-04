Belen e Stefano insieme alla festa di Santiago: come sono cambiate le cose in un anno

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno celebrato insieme il compleanno del figlio Santiago, che il 9 aprile 2022 ha spento nove candeline: la coppia ha organizzato una festa per far trascorrere al suo primogenito una giornata speciale e spensierata in compagnia dei suoi amici.

Stefano e Belen alla festa di Santiago

Ad immortalare la giornata è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato il servizio fotografico mostrando tutti i momenti dei festeggiamenti e della loro organizzazione. Mentre la conduttrice de Le Iene ha accompagnato Santi e i suoi amichetti ad un parco divertimenti (in compagnia anche di Luna Marie, la figlia avuta da Antonino Spinalbese), il ballerino ha infatti preparato nel suo appartamento un buffet a tema Fortnite, il loro videogioco preferito.

Una volta tornato dal parco, dove si è divertito saltando sui tappeti elastici, il gruppo ha dunque raggiunto la casa di De Martino per prendere parte al party casalingo. Qui Belen, Stefano, il figlio e gli altri bambini hanno trascorso attimi di spensieratezza in un quadretto familiare che ha ricordato i vecchi tempi.

Nonostante i due vivano ancora in case separate (o almeno così pare), negli ultimi mesi sono stati più volte paparazzati insieme e la modella ha lanciato segnali di un possibile riavvicinamento all’ex marito. La coppia ha anche trascorso insieme le vacanze di Pasqua sull’Isola di Albarella con i due bimbi e il cane Choco, ma non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al presunto ritorno di fiamma.

L’anno scorso erano divisi

Emblematico è però il confronto tra l’attuale compleanno di Santiago e il precedente, che i due avevano trascorso separatamente. Il piccolo aveva infatti festeggiato con la madre, allora incinta della sua seconda figlia, e il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese; De Martino, assente alla festa, si era limitato a fargli gli auguri a distanza.