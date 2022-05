Belen e Stefano insieme a Le Iene: “Ecco perché è tornato con me”

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene andata in onda mercoledì 25 maggio 2022, Stefano De Martino ha pronunciato un monologo e non è stato esente da un siparietto con Belen Rodriguez, ex moglie e madre di suo figlio Santiago a cui da mesi si vocifera sia tornato insieme.

Stefano e Belen a Le Iene

Il ballerino ha fatto il suo ingresso con un completo nero classico e una camicia bianca dopo l’annuncio in grande stile della showgirl argentina. Poco prima, Teo Mammucari non aveva mancato di farle una battuta: “Ho visto Stefano De Martino dietro le quinte con la cravattina, vestito da Iena. Perché non entra? Ha paura? Vieni Stefanino. Ha paura perché è il terzo incomodo. Lo rovino, ti giuro”. Ridendo, Belen ha replicato: “Sta per arrivare. Ma terzo incomodo di cosa? Teo ma ti sei rinc*glionito?”.

Ha quindi annunciato l’imminente arrivo del(l’ex?) compagno: “Adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino”. Il napoletano ha dunque fatto il suo monologo, tutto incentrato sull’importanza della normalità in un’epoca in cui sembra necessario essere invece straordinari.

Belen: “Ecco perché Stefano ha scelto me”

Ma i momenti di ilarità e i siparietti con Stefano, seppur mai presenti contemporaneamente sul palco, sono continuati anche dopo l’intervento. Durante lo spazo mean tweets, la modella ha infatti letto un tweet ironico contro di lei: “Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez, scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino”. Una frecciatina sull’ennesimo presunto ritorno di fiamma a cui la bella argentina ha saputo rispondere per le rime ammettendo perché il ballerino ha sempre scelto lei: “In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza”.