La Befana vien di notte stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità

Stasera 6 gennaio, alle 21.25 su Rai2, in occasione dell’Epifania arriva in tv una produzione fantasy italiana. Andrà in onda infatti La Befana vien di notte, film del 2018 di Michele Soavi con Paola Cortellesi. La trama si concentrerà su una maestra di scuola elementare che, di notte, si trasforma nell’iconica anziana signora che consegna i doni ai bambini. Quando a ridosso del 6 gennaio viene rapita da un giocattolaio, sei suoi alunni si lanciano in una pericolosa avventura per provare a salvarla. Nel cast anche Stefano Fresi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Il film è inoltre on demand anche per gli abbonati alle piattaforme Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

La Befana vien di notte, trama e cast del film stasera 6 gennaio 2023 su Rai2

La trama del film ha come protagonista la simpatica Paola Sostegni (Paola Cortellesi), maestra di scuola elementare che nasconde una doppia vita. Mentre di giorno è giovane e bella, di notte si trasforma nella leggendaria Befana. Ad accompagnarla tutti gli acciacchi della terza età, nonché un’acerrima rivalità con Babbo Natale, che sopporta a malincuore e controvoglia. A peggiorare la situazione, durante le festività deve sempre combattere la concorrenza di Mr. Johnny (Stefano Fresi), fabbricante di giocattoli che vuole sostituirla nell’immaginario dei ragazzi. Quando sopraggiunge il 6 gennaio, l’uomo compie un gesto che nessuno sarebbe mai stato in grado di prevedere. Decide infatti di rapire la Befana.

Durante la prigionia, Paola scopre le ragioni di un odio così profondo. Mr. Johnny infatti ha un conto in sospeso con lei sin dall’infanzia, tanto da aver covato a lungo un desiderio di vendetta. Inavvertitamente, durante l’Epifania di molti anni prima la stessa Befana gli ha rovinato la vita, segnandolo per sempre. Convinto di essere riuscito nel suo piano, Mr. Johnny non ha però considerato che Paola ha un asso nella manica. All’insaputa di tutti, sei alunni della scuola elementare hanno assistito al rapimento, scoprendo così la doppia vita della loro maestra. In barba agli enormi rischi, si gettano all’avventura per provare a salvarla e restituire al mondo la sua Befana.

La Befana vien di notte, 5 curiosità sul film stasera 6 gennaio 2023 su Rai2

La Befana vien di notte, il rapporto del regista con Dario Argento

Regista del film con Paola Cortellesi è Michele Soavi, qui al suo sesto lavoro dietro la macchina da presa. A lungo collaboratore di Dario Argento e Lamberto Bava, ha ricoperto il ruolo di aiutante sui set di grandi cult del genere horror. Ha debuttato come regista nel 1987 con Deliria, prodotto da Joe D’Amato, cui ha fatto seguito La Chiesa due anni dopo, scritto e prodotto proprio dal maestro del brivido italiano. Per la tv è poi stato regista di Rocco Schiavone nel 2016 e, di recente, di Màkari.

La Befana vien di notte, le lunghe sessioni di trucco di Cortellesi

Paola Cortellesi si divide qui nel doppio ruolo di maestra delle elementari e arcigna Befana. Per assumere le fattezze dell’anziana strega dell’Epifania, ha dovuto sopportare lunghe sessioni di trucco fino a cinque ore e ha realizzato diverse acrobazie sul set. Per capire come comportarsi nelle scene di azioni, ha preso lezione da coordinatori di stunt che l’hanno aiutata nei momenti più difficili.

La Befana vien di notte, le citazioni ai cult di Hollywood

Ad un certo punto del film, un gruppetto di sei ragazzini corre in aiuto della leggendaria Befana a cavallo di biciclette. La scena non può non ricordare i coraggiosi protagonisti de I Goonies o il cult di Steven Spielberg ET – L’extraterrestre. Gli appassionati delle serie tv potranno anche apprezzare alcuni richiami a Stranger Things, produzione Netflix da record giunta alla quarta stagione. Non mancano poi riferimenti a Ritorno al futuro, Willie Wonka e la fabbrica di cioccolato e Stand By Me.

La Befana vien di notte, il prequel con Monica Bellucci

Il successo del film ha spinto la produzione a realizzare un prequel nel 2021. La Befana vien di notte 2 – Le origini ha visto però un cambio alla regia, dove è giunta Paola Randi al posto di Soavi. La storia di svolge nel XVIII secolo, dove una giovanissima Paola deve sfuggire alle grinfie di un barone cattivo. Ad aiutarla, una strega buona nei cui panni recita Monica Bellucci. Nel cast anche Alessandro Haber, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.

La Befana vien di notte, critica e incassi al botteghino

Apprezzato dalla critica, il film ha totalizzato 7.7 milioni di euro al botteghino durante la programmazione. Gli esperti hanno voluto premiarlo con una nomination ai David di Donatello per i migliori effetti speciali. La statuetta però andò a Il ragazzo invisibile – Seconda generazione.