Befana e Epifania: cinque appuntamenti salutare le feste

L’Epifania tutte le feste si porta via, come recita un antico detto. Ma lo fa in modo diverso, a seconda della località. Tag43 ha scelto cinque mete per salutare con tutta la famiglia la Befana.

Da Riva del Garda a Moena, gli appuntamenti in Trentino

Se a Trento la nonnina arriva al Villaggio di Babbo Natale, a Riva di Vallarsa, nei pressi di Rovereto, si presenta sui pattini, mentre a Bezzecca, nella valle di Ledro, si cala dal campanile della chiesa. A Riva del Garda, centro affacciato sull’omonimo lago, con i monti alle spalle, la Befana subacquea emerge dallo specchio lacustre, fra musica e spettacoli. E a Fiavè si rinnova l’appuntamento con il “Brusa la vecia”, ovvero il grande falò benaugurale. La vecchietta atterra anche in val di Fassa, nel trentino nord-orientale, legato a doppio filo alle tradizioni valligiane. A Vigo si fa trovare al Kinderpark Ciampedie e a Moena, in piaz de Sotegrava, la sua entrata in scena è accompagnata da uno spettacolo teatrale organizzato dai giovani del paese, mentre gli alpini distribuiscono vin brulè. (www.visittrentino.info).

A Venezia la Regata della Befana

Certo lungo i canali della Serenissima la Befana non poteva che viaggiare in barca. Ogni 6 gennaio i membri del Bucintoro, la più antica società veneziana di canottaggio, fondata nel tardo Ottocento, si travestono con gonne e scialli consunti, coprendosi il capo con cuffie di lana o foulard annodati sotto il collo. E si danno battaglia non a colpi di scopa ma di remo, nel tratto d’acqua che da San Tomà conduce al Ponte di Rialto per la Regata della Befana, ormai giunta all’edizione numero 43. Oltre alla sfida, accompagnata da un tifo da stadio, famiglie, curiosi e turisti assistono all’incoronazione della Befana dell’anno, si godono la vista della calza gigante, mentre in riva del Vin possono assaggiare dolci e vin brulè (www.bucintoro.org).

A Urbania festa per i più piccoli

Nel cuore delle Marche, a Urbania, la vecchina più amata dai bambini ha trovato casa nel 2016, in uno spazio vicino alla torre campanaria. Nel paese circondato dalle dolci colline pesaresi, con scialle e foulard aspetta i piccoli provenienti da tutta Italia per insegnare loro a preparare il carbone, realizzare un tessuto al telaio, raccontare storie con un pizzico di fantasia e far conoscere un territorio ricco di storia, cultura, leggende. Per l’occasione il centro si trasforma con la piazza del Cioccolato, il cortile dei Sapori, il parco giochi della Befana, lo spazio del Fai da te. E con giochi tradizionali, musica, laboratori, itinerari tematici, mostre, spettacoli di artisti di strada. Non possono mancare le leccornie della cucina locale, come i Crostoli e le frittelle, da assaggiare nel Ristobefana. (www.festadellabefana.com).

La tradizione di Piazza Navona

La Befana è un’istituzione a Roma, dove per tradizione le famiglie si incrociano in piazza Navona che il 6 gennaio cambia pelle, diventando una sorta di paese dei balocchi, grazie alla classica giostra con i cavalli, al tiro a segno, alle bancarelle. A creare l’atmosfera fiabesca contribuiscono anche la musica, le esibizioni di mimi e attori e l’assaggio di dolci della cucina laziale, con il pangiallo su tutti. Naso all’insù, i piccoli aspettano il volo di un vigile del fuoco, ovviamente travestito, che si lancia dal campanile della chiesa di Sant’Agnese in Agone, per atterrare carico di dolci. Un altro appuntamento importante è quello mattutino con il corteo storico: da Castel Sant’Angelo muove la sfilata dei Re Magi con personaggi in costume d’epoca che arriva in piazza San Pietro. (www.turismoroma.it).

A Napoli Befana in lungomare

Complice il mite clima di Napoli, il lungomare Caracciolo per l’Epifania si trasforma in teatro a cielo aperto, ospitando giocolieri, acrobati, musicisti, che nel corso della giornata si alternano in una quarantina di performance. Ma non è tutto, perché i piccoli e i più curiosi possono seguire anche la realizzazione di oggetti fatti a mano sul posto da artigiani. Si festeggia anche alla Città della scienza, con esperimenti e laboratori. (visit-napoli.com).