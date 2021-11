Zitti e Buoni, cantano i Bee Hive

I Maneskin ormai sono imprendibili. Vincono tutto, da Sanremo all’Eurovision fino all’Mtv Ema come miglior gruppo rock. E quando un gruppo diventa stellare e macina le classifiche di tutto il mondo va da sé che, a parte le frecciate a più riprese dei Cugini di Campagna, sia oggetto di parodie, imitazioni e “giochi”.

Se i Bee Hive cantano Zitti e Buoni dei Maneskin

L’ultima genialata che circola su Twitter però le batte tutte. Zitti e buoni, il successo con cui la band romana ha vinto Sanremo ed Eurovision, cantata dai Bee Hive. Per chi non se li ricordasse trattasi del gruppo musicale protagonista della serie animata Kiss Me Licia (nata in Giappone nel 1983 e giunta in Italia nel 1985) e del successivo telefilm italiano con attori in carne e ossa: Love Me Licia del 1986, Licia dolce Licia del 1987, Teneramente Licia del 1987 e Balliamo e cantiamo con Licia del 1988. Licia, ovviamente, era interpretata da Cristina D’Avena innamorata di Mirko, il frontman della band interpretato dal fotomodello, cantante e attore napoletano Pasquale Finicelli doppiato, nelle parti cantate, da Enzo Draghi che già aveva dato voce al Mirko del cartoon. Nella prima serie del telefilm gli altri membri della band erano interpretati da Sebastian Harrison (Satomi); Manuel De Peppe (Matt); Marco Bellavia (Steve) e Giovanni Colombo (Tony). Nel 2008, a 20 anni dalla fine della saga, i quattro si riunirono per la gioia dei fan: I Bee Hive Reunion uscirono con il singolo Don’t say Goodbye esibendosi in alcuni concerti sold out. E fin qui la storia dei Bee Hive. Se però sulle immagini del video di Senza di Te si mette l’audio di Zitti e Buoni, il risultato è straniante.

Mi serve un polmone che il mio l'ho sputato! 😂😂

(volume)… pic.twitter.com/pMflrhv40g — in_differente_mente (@In_differente_m) November 15, 2021

Qui la versione originale dei Bee Hive di Senza di Te del 1987.

In Rete girano anche altre parodie dei Maneskin. Tra le più cliccate su Youtube quella dei GemBoy, noto gruppo rock demenziale di Bologna famoso per le cover di successi.