Amnesty invita Beckham: «Parli dei diritti umani in Qatar»

David Beckham è stato invitato da Amnesty International a parlare della situazione «profondamente preoccupante» dei diritti umani in Qatar. Beckham ha firmato un contratto redditizio da 177 milioni di euro complessivi per diventare ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Amnesty a Beckham: sia portavoce dei diritti umani

Le questioni relative ai diritti umani nel Paese ospitante sono state oggetto di esame da quando il Qatar ha vinto il torneo nel 2010. «La situazione dei diritti umani in Qatar è preoccupante, dal maltrattamento di lunga data dei lavoratori migranti da parte del paese, ai limiti alla libertà di parola e alla criminalizzazione delle relazioni omosessuali», ha affermato Sacha Deshmukh di Amnesty. «Non sorprende che David Beckham voglia essere coinvolto in un evento calcistico così importante, ma lo esortiamo a conoscere la situazione dei diritti umani in Qatar e ad essere pronto a parlarne», ha aggiunto.

Mondiali in Qatar: il problema dei lavoratori stranieri

Il Qatar ha portato lavoratori migranti per aiutare a costruire le infrastrutture per la Coppa del Mondo invernale. Amnesty sostiene che «migliaia» di morti di migranti non sono state adeguatamente indagate. Un portavoce di Beckham ha dichiarato alla BBC Sport: «David visita regolarmente il Qatar da oltre un decennio e ha continuato a giocare per il PSG, quindi ha visto la passione per il calcio nel paese e l’impegno a lungo termine che è stato fatto per ospitare la Coppa del Mondo e offrire un’eredità duratura alla regione. Ha sempre parlato del potere del calcio come una forza positiva a molti livelli».

Qatar: la protesta dei calciatori di Norvegia e Germania

All’inizio di quest’anno, sia i giocatori della Norvegia che quelli della Germania hanno indossato magliette per mostrare sostegno ai lavoratori migranti del Qatar prima delle partite di qualificazione ai Mondiali. Secondo una fonte vicina all’ex stella del Manchester United, Beckham ritiene che la prima Coppa del Mondo che si terrà in un paese prevalentemente musulmano sarà importante per la regione e ispirerà un cambiamento positivo. «Alcune delle leggi e delle convinzioni nella regione differiscono dalle sue, ma i qatarioti hanno sempre affermato che tutti saranno al sicuro e benvenuti ai Mondiali del 2022 e crede che l’impegno sia sincero e ha visto prove di un impegno proattivo con l’internazionale» ha dichiarato una fonte vicina a Beckham.