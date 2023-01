Beckham, la lasagna vegana del figlio scatena le critiche sui social

Brooklyn Beckham, il figlio di David e Victoria, ha pubblicato l’ultima ricetta su Instagram, da lui inventata. Si tratta della lasagna vegana ma gli utenti bocciano completamente il piatto e alcuni hanno dichiarato: «Qui abbiamo un serio problema con gli ingredienti».

La ricetta della lasagna vegana del figlio di Beckham

Il giovane Brooklyn Beckham, figlio del noto calciatore David e Victoria, per ottenere notorietà sui social ha deciso di intraprendere il nuovo ruolo di chef casalingo. L’erede dello Spice Boy ha deciso di iniziare un nuovo percorso culinario e sta pubblicando sui suoi profili social i suoi progressi. In particolar modo, Brooklyn pubblica video in cui si cimenta con passione nella realizzazione e nelle modifiche di piatti provenienti da tutto il mondo. Partendo dal sushi fino alla pizza, dai pancakes al fish and chips, per infine arrivare all’italianissima lasagna che il giovane Beckham ha reinterpretato in una versione vegana.

Una scelta ambiziosa e anche nobile ma il cui risultato ha scatenato una valanga di critiche e ironie da parte dei follower su tutti i social: nella sua ricetta, Brooklyn ha utilizzato melanzane, aglio, cipolle, carne alternativa, salsa di pomodoro e del formaggio vagamente simile alla mozzarella.

Le risposte goliardiche degli utenti

Il risultato finale del piatto e la sua preparazione sono stati fortemente criticati dagli utenti del web. I follower del figlio del calciatore hanno fortemente rimproverato il novellino chef, accusandolo di avere stravolto e rovinato la ricetta originale.

Un utente ha scritto: «Molto basica e zero finezza». «Qui abbiamo un serio problema con gli ingredienti», dichiara un altro. «Mai usare il coltello per tagliare il basilico» rimproverano altri ancora. Insomma, sembra che il primogenito di David e Victoria abbia ancora tantissima strada da fare dietro i fornelli per conquistare i follower sui social e per seguire il suo sogno di diventare chef.