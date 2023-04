Bebe Vio, è morto il nonno: «Ogni medaglia era per lui»

È morto il nonno di Bebe Vio. La grande campionessa paralimpica ha espresso il suo dolore con parole emozionanti sul suo profilo ufficiale Facebook e ha scritto che «ogni medaglia era per lui».

Il post di Bebe Vio su Facebook per la morte del nonno

Bebe Vio ha scritto un lungo post su Facebook per ricordare il nonno. Nel post si legge: «Era il mio fan numero 1». Inoltre, la campionessa ha pubblicato anche diverse foto di suo nonno e della sua famiglia. Il saluto sui social continua con queste parole: «Era il custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare».

Le vittorie della campionessa dedicate al nonno

Bebe Vio era molto legata a suo nonno e infatti ha scritto che era il «custode ufficiale delle medaglie e dei premi» della campionessa. D’altronde, la Vio ha vinto tantissimo in carriera, riuscendo a conquistare due ori alle paralimpiadi nella scherma e le nove medaglie vinte tra mondiali ed europei, il tutto nonostante la meningite fulminante che l’ha colpita a 11 anni, compromettendo seriamente la sua salute. Bebe Vio non è l’unica grande atleta italiana molto legata al nonno. Infatti, lo scorso gennaio anche il tennista Jannik Sinner aveva perso il nonno Josef, figura fondamentale per la sua carriera sportiva, visto che l’aveva avviato al mondo del tennis. Come Bebe Vio, anche Sinner aveva voluto scrivere un ultimo saluto al nonno attraverso i social.