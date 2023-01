Bebe Vio torna a gareggiare: «Ho subito tre interventi, è stato un periodo tosto»

Bebe Vio annuncia, con il sorriso che la contraddistingue, il suo ritorno in pedana. La campionessa di scherma mancava dalla scena sportiva dai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, dove conquistò la medaglia d’oro nel fioretto individuale e quella d’argento nella prova a squadre.

Bebe Vio annuncia il ritorno in gara dopo gli interventi

Con un video su facebook, l’atleta torna a salutare i suoi tifosi confidando di aver subito tre interventi chirurgici. «Sono qua e sono viva, so di essere sparita per un po’ – racconta Bebe – Posso dire che ho affrontato un periodo bello tosto, ma anche importante, e che ora pian piano sto tornando alla normalità». In vista della gara che ci sarà a Pisa nel mese di marzo, la giovane ha già iniziato ad allenarsi in maniera intensiva con il benestare dei medici che la seguono. Pronta a gareggiare con la grinta di sempre ha rivolto un appello ai suoi sostenitori: «Mi siete stati sempre vicini e spero lo siate ancora anche nei prossimi tempi. Ricevo tanti messaggi di incitamento e voglio dirvi che siete importanti per me».

Le paralimpiadi 2024 e la laurea

Il periodo trascorso non è stato di certo dei più sereni. «Ho subito tre interventi – racconta ai tifosi –: uno alla spalla, uno al gomito e uno alle anche. Ci vorranno ancora un po’ di pazienza e del tempo, il mio obiettivo sono le Paralimpiadi di Parigi del 2024 ma ho ancora delle cose da sistemare. Volevo solo dirvi che ci sono e sono carica».

L’atleta trevigiana ha raccontato di aver potuto riprendere l’attività agonistica solo dopo Natale: «Ho affrontato un periodo tosto, adesso sto tornando alla normalità». Una normalità che affronta sempre con molto ottimismo e con tanta voglia di fare. Oltre all’attività agonistica, infatti, per Bebe c’è anche l’Università: «Spero di riuscire a laurearmi entro maggio».