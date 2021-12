Più che le influencer su Instagram, nel 2021, sono stati i content creator di TikTok i veri trendsetter in fatto di bellezza. Tra balletti, challenge e canzoni, infatti, la piattaforma ha lasciato spazio anche a lunghe sessioni di beauty routine e dettagliate recensioni di prodotti venduti come miracolosi. Attraverso clip e filmati di pochi secondi, tiktoker più o meno famosi si sono dimostrati in grado di rivoluzionare le abitudini dei consumatori, riaccendendo l’interesse per articoli spariti dai radar e dando visibilità a nuove tendenze. In questo flusso di contenuti, tuttavia, non sono mancati trucchi e consigli bizzarri che hanno fatto storcere il naso agli esperti. Dalle lumache idratanti all’acqua di riso per i capelli, ecco alcuni dei trend più strani che si sono fatti largo sul social negli ultimi 12 mesi.

I beauty trend più insoliti nati su TikTok nel 2021

Un tocco di blush sul naso per diventare una perfetta E-Girl

Da quasi due anni a questa parte, naso e bocca sono diventati le parti meno visibili del viso. E con l’obbligo di indossare le mascherine il trucco si limita, essenzialmente, agli occhi. Questo, però, non ha impedito la diffusione di un trend decisamente sui generis, quello del blush colorato sulla punta del naso. Lanciato su TikTok come parte del look delle E-Girl, una sottocultura nata sul web fatta di chiome dai colori fluo, sopracciglia spesse, tanto eyeliner e lentiggini disegnate a forma di cuore, ha conquistato di diritto un posto nella dimensione mainstream (l’hashtag #noseblush vanta oltre 850 mila visualizzazioni). E sempre più utenti sfoggiano, orgogliosi, look che, per i detrattori, ricorderebbero molto la renna Rudolf.

L’ascendente di Squid Game sul make up

Un action drama distopico pieno di sangue non sembrerebbe il riferimento ideale per una beauty guru. Eppure Squid Game, la serie da record firmata Netflix, è stata l’eccezione alla regola. Sull’app, infatti, sono stati tantissimi gli iscritti che si sono dilettati nel creare maquillage ispirati a personaggi dello show come la disertrice nordcoreana Kong Sae-Byok. Replicandone le occhiaie, il bagliore del sudore e, addirittura, le ferite.

La fine dello stigma delle borse sotto gli occhi

Ricordate l’aspetto riposato, la pelle luminosa e l’incarnato perfetto delle it girl che riempivano i feed di qualsiasi social network? Ecco, è acqua passata. Nell’ultimo anno, infatti, la Generazione Z ha sdoganato le borse sotto gli occhi, trasformando un’imperfezione in un dettaglio da esaltare. O da ricreare appositamente con ombretti e terra, in caso – fortnati – ne foste sprovvisti. Soprattutto in Corea del Sud, ha preso piede la moda dell’aegyosal, rigonfiamenti che, secondo il celebre sito Soko Glam, «aiuterebbero a sembrare più giovani e renderebbero lo sguardo vivace e attraente». Un trick approdato anche negli Stati Uniti dove, oltre a tutorial, creme e sieri specifici, ragazzi e ragazze avrebbero optato per filler e interventi di chirurgia estetica più o meno invasivi.

La versatilità del lubrificante

Non è affatto insolito per il popolo di TikTok cambiare l’uso di alcuni prodotti nella convinzione di trasformarli in prodigiosi segreti di bellezza. Talvolta, però, si supera il limite. Come nel caso del lubrificante intimo utilizzato come primer, la base da applicare prima del trucco. A battezzare il trend, a inizio anno, ci ha pensato l’user Lukáš Kohutek che ha steso con un pennello qualche goccia del gel sul viso e, dopo averlo lasciato asciugare, ha applicato fondotinta e via dicendo. E mentre i visagisti hanno iniziato una vera e propria crociata contro quello che hanno definito uno sproposito, youtuber come Grwady ne hanno tessuto pubblicamente le lodi, parlando di quanto la sostanza conferisca alla pelle «una texture morbida e invidiabile».

Acqua di riso per chiome da diva

In generale, l’acqua di scarto utilizzata per sciacquare il riso prima di cuocerlo viene buttata via. Negli ultimi tempi, però, alcuni creator hanno iniziato a conservare il liquido lattiginoso e a imbottigliarlo per usarlo come alternativa allo shampoo. Non si tratta di una novità: questa pratica, infatti, ha origini giapponesi ed esiste da tempo immemore ma è diventata particolarmente popolare quando influencer come Audrey Victoria l’hanno riproposta nelle loro clip, parlando di come avesse reso i loro capelli forti e resistenti, allungandoli di parecchi centimetri in pochi mesi.

Il potere delle maschere di lumache

La bava delle lumache è sempre stata uno degli ingredienti di punta del repertorio della K-Beauty. Nel 2021, tuttavia, TikTok l’ha fatta diventare il Santo Graal, con un hashtag da 3 milioni di view e un incremento delle ricerche su Google pari al 140 per cento. Nonostante siano disponibili kit appositi (seppur parecchio costosi) nelle profumerie e nelle farmacie, gli user si sono ingegnati nel trovare un’alternativa economica. Ed ecco che, da un momento all’altro, hanno iniziato a scavare nei loro giardini e a far camminare le lumache direttamente sulla fronte o sulle guance, per poi spalmare il liquido con leggeri massaggi.

Yassification, dal meme alla tendenza

Si tratta, probabilmente, del trend più stupefacente dell’annata. Non ha nulla a che vedere con lozioni, rossetti o trattamenti. Diventato virale su Twitter, il meme della Yassification è nato casualmente quando un iscritto ha postato due screenshot: da un lato Toni Collette, star dell’horror Hereditary e, dall’altro, la stessa immagine editata con FaceApp, nella quale non ha nulla da invidiare a un’influencer virtuale truccatissima e con non pochi ritocchi estetici. La presa in giro del gap tra la realtà effettiva e quella alterata è migrata su TikTok, dove gli utenti si fanno beffe dei software di fotoritocco che li rendono irriconoscibili tra ispessimento dei capelli o delle labbra e filtri anti-rughe.