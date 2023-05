Beautiful raggiunge il traguardo di 9 mila puntate e sbarca per la prima volta a Roma

La soap opera Beautiful, tra le più seguite al mondo, ha raggiunto le 9 mila puntate. Un traguardo importante per una delle telenovele più longeve della tv che per l’occasione sbarca per la prima volta a Roma.

Beautiful sbarca a Roma per la prima volta

La soap opera è seguita da 35 milioni di telespettatori al giorno ed è trasmessa in 100 paesi. La prima puntata andò in onda il 23 marzo 1987 sulla Cbs e approdò in Italia nel 1990 su Canale 5, dove veniva trasmessa alle 13.40 tutti i giorni incollando alla tv milioni di spettatori – un successo che dura da 36 anni. Per celebrare il traguardo delle 9 mila puntate, la produzione ha scelto Roma per girare nuovi episodi. Non è la prima volta che la soap opera lascia Los Angeles per arrivare in Italia. Nel 1997 furono girate alcune scene sul Lago di Como, nel 1999 a Venezia, nel 2002 a Portofino e nel 2012 in Puglia. In tutto saranno sei le puntate girate a Roma tra il 15 e il 17 maggio.

Gli episodi andranno in onda in Italia nel 2024

Gli episodi girati nella Capitale saranno trasmessi in Italia nella primavera del 2024 e vedranno come protagonisti Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson). Come rivelato da The Hollywood Reporter Roma, le scene saranno girate tra il Colosseo, Piazza Navona (in cui è prevista anche una sfilata di moda) e Piazza di Spagna. In questa tre giorni italiana è previsto anche un omaggio ai doppiatori italiani della soap che appariranno di persona in un episodio.

I riconoscimenti della soap

Nel corso della sua vita, Beautiful è stato vincitore di numerosi premi internazionali ed è entrato nel Guinness dei Primati come soap opera più popolare del mondo in onda. Nel 2023 ha inoltre ricevuto ben 14 nomination alla 50esima edizione dei Daytime Emmy Awards tenutasi lo scorso aprile. Tra queste quella per miglior serie, miglior sceneggiatura, miglior regia, miglior attrice protagonista con Jacqueline MacInnes Wood e miglior attore protagonista con Thorsten Kaye.