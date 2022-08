Beatrice Venezi direttore di Taormina Arte: è polemica col sindaco

Beatrice Venezi è diventato un caso a Taormina. Infatti, il direttore d’orchestra è stata nominata direttore anche del prestigioso festival Taormina Arte dalla fondazione che organizza l’evento. Nella sua scelta ci sono anche esponenti della Regione Sicilia, che fanno parte dell’organizzazione dell’evento proprio per rappresentare il territorio. Il sindaco – l’antropologo Mario Bolognari – si è scagliato contro questa scelta. Infatti, secondo Bolognari, come primo cittadino sarebbe dovuto intervenire anche lui nella nomina.

Beatrice Venezi, perché il sindaco non ci sta

«Apprendo da una nota stampa che è stato nominato un direttore artistico dalla Fondazione. Nel comunicato si dice anche che la Fondazione è costituita dalla Regione e dal comune di Taormina, ma io, che rappresento il 50% della Fondazione, non solo non sono stato consultato, ma neanche informato della decisione. Non so se considerare questo gravissimo atto un sopruso perpetrato contro la città di Taormina oppure una semplice cafonata istituzionale» spiega Bolognari.

Ora il sindaco sta valutando il da farsi. «Quel che è certo è che da questo momento verrà meno la mia personale collaborazione con la Fondazione e proporrò al consiglio comunale di recedere dalla Fondazione, revocando il conferimento della casa del cinema al patrimonio della Fondazione» avverte. Quindi, il problema sarebbe solo istituzionale e il nome della Venezi non sarebbe la causa della reazione di Bolognari.

Il direttore è già pronto per il festival

«Sono pronta ad iniziare subito questa sfida, consapevole delle responsabilità ma anche delle grandi potenzialità. Ho già molte idee su quelle che potranno essere le attività da pianificare e le iniziative da realizzare in vista delle prossime stagioni. L’obiettivo prioritario è certamente quello del rilancio della Fondazione Taormina Arte in ambito internazionale, lavorando in sinergia con il territorio e puntando sullo straordinario fascino del Teatro Antico» ha spiegato Beatrice Venezi.

Alle voci che la vedono come prossimo esponente politico di Fratelli d’Italia, la Venezi rispedisce tutto al mittente, dichiarando di non essere interessata alla politica, anche se si ritiene lusingata che qualcuno abbia pensato a lei.