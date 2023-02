Beatrice Arnera, chi è: film, carriera e vita privata della Agata di Buongiorno mamma

Tra i nomi delle attrici più famose del momento, soprattutto sul piccolo schermo, c’è senz’altro Beatrice Arnera. La 27enne nata ad Acqui Terme (Piemonte) il 31 luglio 1995, oltre a fare l’attrice è anche cantante. Di recente è tornata sul piccolo schermo nella fiction di Canale 5 Buongiorno mamma, accanto a Raoul Bova.

Chi è Beatrice Arnera

Beatrice Arnera è figlia d’arte: la madre è infatti una nota cantante lirica, Silvia Gavarotti. Durante l’infanzia la piccola Beatrice accompagnò molte volte la mamma in tournee nei teatri di tutta Italia. Esordisce, sempre molto piccola, in televisione a cinque anni nella fiction Una donna per amico (2000). Nel 2014 torna in TV prendendo parte a Una grande famigliae a Le due leggi. Nel 2015 è nel cast della fiction Rai Il paradiso delle signore. Nel 2016 fa il suo esordio invece sul grande schermo con il film Tini – La nuova vita di Violetta. Nel 2017 è guest star in un episodio de Il commissario Montalbano ed è nel cast di due film: Non c’è campo e AFMV – Addio fottuti musi verdi.

Il 2018 è l’anno della sua consacrazione con il film Puoi baciare lo sposo ed è protagonista della serie targata Sky Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana, una rivisitazione in chiave moderna e parodistica della tragedia di Shakespeare. Al posto della lotta tra Montecchi e Capuleti c’è quella tra Roma Sud e Roma Nord, che coinvolge tutta l’Italia.

Beatrice Arnera persegue anche la carriera da cantante. Infatti nel 2012 debutta a teatro con concerti come solista in arie d’opera e come membro di un quartetto vocale. Nel novembre 2019, invece, pubblica il suo primo singolo musicale intitolato Ho, subito seguito da un altro singolo intitolato Faro, sempre nello stesso anno.

Il successo in Buongiorno mamma e la vita privata

L’attrice è divenuta famosa al grande pubblico per il ruolo di Agata nella fiction Mediaset Buongiorno mamma. La serie racconta la storia dei Borghi, una famiglia apparentemente come tante che dovrà affrontare mille ostacoli e difficoltà.

Per quanto riguarda la vita privata, Beatrice ha prima avuto una relazione con il collega attore Marco Rossetti, noto per il suo ruolo nella fiction Il cacciatore e per l’interpretazione di Daniele De Rossi nella serie Speravo de morì prima. Tra i due è scattato un colpo di fulmine durante un provino diversi anni fa. Attualmente, però, convive con Andrea Pisani, uno dei protagonisti del duo comico I PanPers visto recentemente nello show Only Fun – Comico Show (sul canale televisivo Nove).