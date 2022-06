La Bce annuncia il rialzo dei tassi: Borse in calo, Milano crolla

Giornata nera per le Borse mondiali, causata dalla decisione della Bce di rialzare i tassi e chiudere gli acquisti netti di titoli di Stato. Dopo la decisione di Christine Lagarde di aumentare a luglio i tassi di 25 punti, con un incremento ancora maggiore previsto per settembre, si è aggiunto il caos generato dai dati sull’inflazione Usa. Un doppio caos, che ha portato le borse europee a un brusco calo, con Milano in testa. Piazza Affari ha ceduto il 4,4 per cento, con il comparto bancario a perdere anche più del 5 per cento (Bper, Intesa, Unicredit). E nel resto d’Europa non va meglio: Londra ha perso il 2,1 per cento, Parigi il 2,4, Francoforte 2,3. E intanto parte in forte calo anche Wall Street, dai 2,3 punti percentuali persi da S&P500 a Nasdaq e Dow Jones rispettivamente a cedere l’1,9 e l’1,7 per cento.

La mossa della Bce fa crollare le borse

La comunicazione della Bce sul rialzo dei tassi e sulla chiusura degli acquisti di titoli di Stato è rapidamente diventata la notizia del giorno, con risvolti pesanti sui titoli in borsa d’Europa e statunitensi. Lagarde non ha spiegato né dato alcun segnale sulle mosse che la Bce attuerà per proteggere i Paesi più deboli dall’aumento dello spread. Un’eventualità che si è subito verificata in Italia. Pesa il lungo periodo relativo alla pandemia ma anche la grande incertezza sulla crescita generata dalla guerra in Ucraina. Sono questi i problemi che hanno portato l’euro a chiudere in forte calo sul dollaro, il più grande da oltre un mese.

Il netto calo in chiusura di Tokyo e la situazione in Cina

Ma non è finita. Le difficoltà avute dai mercati statunitensi hanno generato un contraccolpo sulla borsa asiatica. Netto calo per Tokyo, con Nikkei che in chiusura cede l’1,48 per cento. Stabile Hong Kong. Restano positive le cinesi Shangai e Shenzhen, con l’1,1 e l’1,7 d’aumento. E in Cina, nonostante la paura di un nuovo possibile lockdown a Shangai, cala il prezzo del petrolio, pur restando quasi al suo massimo nell’ultimo trimestre.