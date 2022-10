Bce alza ancora i tassi: aumento di 75 punti base

Con una nota pubblicata dopo la riunione del Consiglio direttivo, la Banca centrale europea ha comunicato di aver alzato i tassi d’interesse di 0,75 punti. La decisione era attesa e i rialzi sono in linea con quanto preventivato. Il tasso principale aumenta del 2 per cento, quello sui depositi dell’1,5 e quello sui prestiti marginali del 2,25. Ma la Bce non si ferma e prevede ulteriori aumenti, con decisioni che saranno via via prese a ogni riunione. Nella nota si legge che la banca «intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui ha iniziato a innalzare i tassi di interesse di riferimento».

Lagarde: «Inflazione troppo elevata»

La presidente della Bce, Christine Lagarde, è intervenuta in conferenza stampa a Francoforte: «L’inflazione continua a essere di gran lunga troppo elevata e si manterrà su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo». Con l’impennata dello scorso mese si è toccato quota 9,9 per cento, a causa dei rincari dell’energia e alimentari. L’obiettivo del Consiglio direttivo è di stabilizzarla al 2 per cento a medio termine. «I rischi per lo scenario di crescita sono chiaramente al ribasso, specie nel breve termine», ha spiegato Lagarde, specificando che «un rischio significativo è quello che la guerra si trascini».

La presidente parla ai governi

«I governi devono perseguire politiche di bilancio che portino alla discesa dei debiti elevati, e le politiche strutturali devono aumentare il potenziale di crescita», ha poi aggiunto Christine Lagarde, chiedendo un’attuazione rapida di Pnrr e Next Generation Ue. «Abbiamo legato la remunerazione delle riserve al tasso di deposito perché vogliamo assicurarci che le banche trasmettano al sistema economico il tasso di deposito», prosegue. «Nelle nostre decisioni non saremo condizionati dalle politiche fiscali o dai mercati finanziari: dobbiamo fare quel che va fatto. Le banche centrali devono focalizzarsi sul proprio mandato ed è quello che abbiamo fatto oggi. Crediamo che in questa situazione di incertezza le decisioni odierne sono le più giuste non solo per la stabilità dei prezzi, che è il nostro mandato, ma anche per la ripresa e la prosperità dell’economia».