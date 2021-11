La Bce «procede speditamente sull’euro digitale»: cosa è e a cosa serve

Sull’euro digitale alla Bce «vogliamo procedere speditamente, ma senza fretta». Lo ha assicurato Fabio Panetta, componente del Comitato esecutivo della Bce che ha la delega sui sistemi di pagamento, in una audizione al Parlamento europeo. «La posta in gioco è elevata e ci muoviamo su un terreno inesplorato. Dobbiamo prenderci il tempo di lavorare scrupolosamente e considerare tutti gli aspetti affinché la moneta della banca centrale continui a svolgere il suo ruolo di àncora della stabilità al centro del sistema dei pagamenti e del sistema finanziario».

Cosa è l’euro digitale e a cosa serve

Ma cosa è esattamente l’euro digitale? Una volta diventata a corso legale, questa moneta dovrà essere accettata da tutti e potrà essere utilizzata in alternativa alla moneta fisica. L’adozione dell’euro digitale è una delle armi per combattere l’evasione fiscale e, soprattutto, le criptovalute. Sono proprio queste ultime, senza regole e molto volatili, a preoccupare l’Ue e la Banca centrale europea. Per questo l’euro digitale, a differenza di Bitcoin e Ethereum, sarà in grado di mantenere stabile il suo valore.

La Bce punta a sviluppare il prototipo di euro digitale dal 2023

Secondo Panetta, le banche centrali «devono mostrare capacità di innovazione per tenere il passo con il mutare delle abitudini di pagamento e gli sviluppi globali. Nella progettazione dell’euro digitale», ha aggiunto, «dobbiamo prendere in considerazione non soltanto il sistema dei pagamenti di oggi, ma anche quello di domani, in cui potrebbero irrompere nuovi protagonisti, nuove attività digitali e nuove soluzioni di pagamento». Francoforte punta a sviluppare il prototipo a partire dal 2023. Per metterlo a punto occorreranno, stima Panetta, almeno sei mesi. «Poi ci fermeremo perché il passo successivo dovrà deciderlo il Consiglio direttivo della Bce». La Task Force dell’Eurosistema sulla moneta digitale della Banca centrale presieduta proprio da Panetta «sta lavorando per identificare i possibili impieghi e le caratteristiche ideali. Terminata questa fase, procederemo a esaminare le soluzioni tecnologiche. Dovremmo restringere il campo delle decisioni progettuali entro l’inizio del 2023 e sviluppare un prototipo nei mesi seguenti».

La Bce pensa a vincoli sulla privacy sui pagamenti

Un euro digitale, secondo il banchiere, ridurrebbe il rischio che il funzionamento e il grado di concorrenza del sistema dei pagamenti europeo siano alterati dal ruolo preponderante di strumenti di pagamento digitali gestiti da soggetti esteri e big Tech in grado di sfruttare ampie economie di scala e forti vantaggi informativi. «Al fine di preservare la nostra sovranità monetaria e il grado di apertura e concorrenza del mercato dei pagamenti dobbiamo intervenire ora», ha spiegato. Sui dati dei pagamenti effettuati con il futuro euro digitale la Bce sarà sottoposta a regole e vincoli sulla privacy, salvo questioni di interesse pubblico o indagini, ha assicurato Panetta. «Sugli attuali operatori di servizi di pagamento digitali la tentazione di usare o abusare dei dati è troppo forte, mentre noi alla Bce non abbiamo interessi commerciali». Questo però non è sufficiente. Perciò sarà messo a punto un «sistema che non consentirà a nessuno di vedere i dettagli dei pagamenti dei cittadini».