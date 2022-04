Bbc Proms, alla Royal Albert Hall di Londra il primo concerto con musica dei videogiochi

Le note di Battlefield 2042 al fianco del Requiem di Verdi. La soundtrack di Kingdom Hearts dopo le sinfonie di Bruckner. La Royal Albert Hall di Londra è pronta alla rivoluzione. Quest’estate infatti la celebre stagione concertistica di musica classica Bbc Proms ospiterà le colonne sonore dei videogiochi. Il primo agosto si terrà Game Prom – From 8-Bit to Infinity sotto la direzione di Robert Ames, curatore dell’evento. «La nostalgia della musica da gioco fa parte delle nostre vite», ha spiegato Ames al Guardian. «È fantastico che il Proms ne voglia evidenziare significato culturale e qualità».

Bbc Proms, quali soundtrack dei videogiochi ci saranno in scaletta

«Mondi fantastici, epiche avventure ed enormi scelte morali». Così ha scritto la Bbc nel presentare il primo storico concerto alla Royal Albert Hall. «L’universo ludico ha una combinazione forte con la musica orchestrale e nel 21esimo secolo i giochi hanno creato un pubblico vasto e appassionato ai vivaci e ambiziosi brani di musica sinfonica». Sul podio del Bbc Proms ci sarà Robert Ames, direttore d’orchestra già noto per esibizioni di elettroacustica, che guiderà la Royal Philharmonic Orchestra che per l’occasione “ospiterà” alcuni strumenti elettronici. I biglietti sono già disponibili e partono da 14 sterline (circa 16 euro) fino a 62 sterline (73 euro) per i posti migliori.

In scaletta ci sarà una suite di 14 minuti di Battlefield 2042, titolo del 2021 di Electronic Arts. L’orchestra suonerà un arrangiamento delle tracce di Sam Slater e Hildur Guðnadóttir, noto per aver composto anche la soundtrack premio Oscar di Joker con Joaquin Phoenix. «I gamer sono fan molto fedeli ai loro titoli preferiti», ha proseguito Ames. «È emozionante ascoltare dal vivo le colonne sonore in un ambiente orchestrale». In scaletta anche I Have Begun My Ascent di Jessica Curry per Dear Esther, titolo per Pc del 2008. Infine spazio a un brano di Kingdom Hearts di Yoko Shimomura e di Shadow of the Colossus di Kow Otani. Il programma è però ancora parziale e alcuni rumors parlano di brani tratti anche da Pokémon e The Legend of Zelda.

I videogiochi aprono un nuovo scenario per la stagione concertistica

Come ricorda il Guardian, grazie alle numerose ore con un joypad in mano, i gamer instaurano una forte connessione anche con la musica che li accompagna. «La fan base è ampia e la musica è da sempre all’avanguardia». L’evento rappresenta anche l’apertura del Proms a una nuova fascia di pubblico, dato che attirerà verosimilmente fan tra i 18 e i 40 anni. «Abbiamo già organizzato eventi con le soundtrack dei film», ha detto David Pickard, direttore del Bbc Proms. «Ora però crediamo che, grazie alla presenza di grandi compositori, anche i videogiochi meritino un loro spazio. Spero che la gente venga per scoprire quanto sia incredibile il suono di un’orchestra dal vivo».