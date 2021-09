Baywatch, stasera su Italia1 il remake della serie cult: che fine ha fatto il cast originale?

Stasera 15 settembre alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda Baywatch, film del 2017 diretto da Seth Gordon. Si tratta dell’adattamento cinematografico della celebre serie tv che vide protagonista un gruppo di bagnini di Santa Monica, andata in onda in Italia dal 1993 al 2001. Baywatch è stato uno dei telefilm più visti al mondo, programmato in oltre 200 Paesi (in Italia è stato trasmesso da Italia 1) e tradotto in 48 lingue. Nel cast del remake Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Baywatch: trama e cast del film stasera 15 settembre 2021 su Italia 1

Il tenente Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida, assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden (Ilfenesh Hadera) e C.J. Parker (Kelly Rohrbach). Essendo rimasti liberi tre posti, vengono indette delle selezioni, vinte dal borioso ex campione olimpico di nuoto Matt Brody (Zac Efron), dall’intelligente Summer Quinn (Alexandra Daddario) e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie (Jon Bass).

Quando il mare restituisce un cadavere sulla spiaggia, Mitch e i suoi iniziano a indagare, scoprendo un collegamento con il traffico illegale di stupefacenti. Per questo, entrano spesso in conflitto con le forze di polizia che decidono di licenziare Mitch per sedare gli animi e allontanare dalle scene del delitto i bagnini. Sarà proprio il burbero Matt, spesso criticato per la sua scarsa attitudine al lavoro, a convincere Summer e Ronnie ad aiutarlo a reintegrare Mitch e risolvere il caso. Nel cast anche la modella e attrice indiana Priyanka Chopra, moglie di Nick Jonas dei Jonas Brothers.

Pamela Anderson e David Hasselhoff: che fine hanno fatto le icone della serie originale di Baywatch?

Come detto, Baywatch rappresenta un remake della serie cult sui bagnini più famosa d’America. Nel cast originale figuravano, tra gli altri, Pamela Anderson e David Hasselhoff, che hanno recitato anche un breve cameo nel film del 2017. La serie, per un totale di 242 episodi più un film tv, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii uscito nel 2003, si ispirava al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards. Tutti gli episodi prevedevano non soltanto storie di salvataggio in mare, ma prestavano attenzione anche a molti problemi riguardanti la gioventù e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Fra gli altri membri del cast si ricordano David Charvet, Alexandra Paul e Nicole Eggert.

David Hasselhoof: da Supercar ai film Marvel

Protagonista per eccellenza della serie era David Hasselhoof nel ruolo del tenente Mitch Buchannon. L’attore era già famoso per aver ricoperto il ruolo principale in un’altra serie di successo, Supercar, dove era alla guida dell’automobile intelligente KITT. Di recente, ha recitato anche in Sharknado e in alcune scene de I Guardiani della Galassia – Vol. 2. Oggi ha 69 anni e vive assieme alla terza moglie Hayley Roberts, sposata a Fasano, in Puglia, nel 2018. Il suo profilo Instagram vanta 305 mila follower.

Pamela Anderson, da icona sexy all’amicizia con Julian Assange

Figura centrale della serie è stata per anni Pamela Anderson, nei panni di C.J. Parker. Apparsa solo in cinque delle undici stagioni del telefilm (dalla terza alla settima), l’attrice canadese ha sfruttato la fama ottenuta per divenire star mondiale e icona sexy per decenni. In seguito, ha partecipato a diversi film di successo come Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà e Borat al fianco di Sacha Baron Cohen.

Nel corso della sua vita, si è sposata più volte. Con il primo matrimonio ha detto sì al batterista della rockband Motley Crue, Tommy Lee, da cui ha divorziato dopo tre anni. Nel 2006 è stato il turno di un’altra rockstar, Kid Rock, ma il matrimonio è durato pochi mesi. Dopo aver sposato anche i produttori cinematografici Rick Salomon e Jon Peters (quest’ultima unione è durata solo 12 giorni), si è legata alla guardia del corpo Dan Hayhurst con cui vive tuttora.

Da anni Pamela Anderson è amica di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks ora in carcere a Londra in attesa di una possibile estradizione negli Usa. L’attrice si è sempre battuta per la libertà del giornalista. A farli conoscere, raccontò Anderson a Vanity Fair, «Vivienne Westwood, che ha visto nelle nostre convinzioni molti punti in comune». Tra il 2016 e il 2017 i due ebbero anche una relazione. Nel 2018 l’Hollywood Reporter pubblicò per la prima volta una foto di loro due insieme, scattata dal celebre fotografo David LaChapelle.