Battleship stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Peter Berg dirige Liam Neeson e Rihanna in Battleship, in onda stasera 8 maggio alle 21,20 su Italia 1. La trama segue un gruppo di marine americani e soldati giapponesi in una strenua lotta contro una razza aliena giunta sulla Terra per colonizzare il pianeta. Nel cast anche Taylor Kitsch e Alexander Skarsgård. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Battleship, trama e cast del film stasera 8 maggio 2022 su Italia 1

La trama di Battleship inizia nel 2005 quando la Nasa vara il Progetto Beacon con l’ambizioso intento di entrare in contatto con il Pianeta G, che sarebbe in grado di ospitare una razza super intelligente. Sette anni dopo, gli alieni giungono sulla Terra con una squadra di cinque navicelle interstellari con l’obiettivo di organizzare un’invasione per conquistare il nostro pianeta. Tuttavia, a causa di un fortuito incidente, il loro sistema di comunicazione subisce ingenti danni per colpa di un satellite, pertanto si trovano costretti a trovare una strada di ripiego. Optano così di utilizzare proprio il centro di comando del Progetto Beacon nelle isole Hawaii innalzando un campo magnetico attorno alla zona per impedire l’intervento umano.

A largo delle isole, proprio in quel momento, si trova però una flotta di 13 nazioni diverse intenta a effettuare le esercitazioni del Rimpac, evento annuale che impegna diverse Marine di tutto il mondo. Tre navi, due americane e una giapponese, rimangono all’interno del campo di forza, vedendosi ricadere sulle proprie spalle il destino del mondo. A comando delle imbarcazioni c’è il marine Alex Hopper (Taylor Kitsch), testa calda che intende conquistare la fiducia del generale Terrance Shane (Liam Neeson). Il giovane soldato ha infatti una relazione proprio con la figlia di Shane, Samantha (Brooklyn Decker), che intende sposare solo con il permesso del padre. Nel cast anche Rihanna nei panni del sottufficiale Cora Raikes e Rami Malek in quelli del tenente Hill.

Battleship, 5 curiosità sul film stasera 8 maggio 2022 su Italia 1

Battleship, le comparse dei soldati di due imbarcazioni militari

Una scena di Battleship ritrae i soldati americani e i colleghi giapponesi intenti a giocare una partita di calcio. Durante le riprese, si fermarono curiosamente in zona proprio due navi da guerra dei rispettivi paesi, tanto che i loro equipaggi compaiono nel film in brevi cameo. È possibile vederli sulla prua delle navi mentre applaudono i protagonisti della partita.

Battleship, il celebre gioco da cui è tratto il film

Il film, così come il suo titolo, si basa sull’omonimo gioco di Milton Bradley, noto in Italia come “battaglia navale”. Numerosi sono anche gli omaggi e gli easter egg presenti nel film. Parte dell’artiglieria presente nel lungometraggio, ad esempio, ha proprio la forma dei pioli usati nel gioco da tavolo

Battleship, il trailer diffuso sui social di Rihanna

Il primo trailer del film arrivò il 10 dicembre 2011, circa quattro mesi prima dell’uscita in sala. La produzione decise di rilasciarlo direttamente sui profili social di Rihanna, popstar e attrice presente nel film. La troupe sperò così di sfruttare gli oltre 60 milioni di follower (oggi sono 128 milioni) che seguivano già allora la cantante, sulla cresta dell’onda per successi come We Found the Love e Umbrella.

Battleship, la concorrenza al box office con The Avengers

Complici anche alcuni rinvii, il film giunge in sala il 13 aprile 2012. Al botteghino guadagnò “appena” 303 milioni di dollari a livello internazionale (65 dei quali in patria), a fronte di oltre 200 milioni di budget. Gli analisti del box office spiegarono il modesto flop con la contemporanea uscita al cinema di The Avengers, primo film corale dei Marvel Studios con i supereroi dei fumetti. Il progetto con Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson incassò infatti 1,5 miliardi a livello globale.

Battleship, nel film anche immagini di proteste reali

Come riporta Imdb, nel film è possibile vedere alcune scene di eventi realmente accaduti. Le clip che mostrano infatti un mondo in rivolta a seguito dell’arrivo di una potenziale Apocalisse altro non sono che immagini reali registrate durante alcuni scontri in Regno Unito del 2011.