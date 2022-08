Battiti Live stasera su Italia 1: scaletta e cantanti dell’ultima puntata

Cala il sipario sulla stagione 2022 del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Stasera 2 agosto, alle 21,20 su Italia 1, andrà infatti in onda il quinto e ultimo appuntamento dell’evento dell’estate pugliese. Sul palcoscenico di Trani, di fronte a 10 mila persone, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presenteranno i tormentoni che stanno accompagnando le vacanze italiane sulle spiagge e nelle discoteche del Paese. Sul palco ci saranno, fra gli altri, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, i Boomdabash con Annalisa ed Elodie. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Battiti Live, tutti i cantanti di stasera 2 agosto 2022 su Italia 1

Dopo i due concerti di Bari e le tappe gallipoline, Radio Norba Cornetto Battiti Live approda a Trani per l’ultimo dei cinque appuntamenti 2022. Come in precedenza, anche oggi non si tratterà di un evento in diretta, ma di una serata registrata lo scorso 10 luglio. Sul palco di piazza Quercia, con lo sfondo della Cattedrale sul mare, saliranno oltre 30 artisti per un gran finale che promette di far ballare tutte le generazioni. Le redini della serata saranno, come sempre, in mano a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, coppia che da anni ormai guida l’evento pugliese. In mezzo al pubblico e dietro le quinte ci sarà invece Mariasole Pollio, anche lei volto noto della kermesse, che catturerà le emozioni a caldo di pubblico e artisti. Sarà possibile interagire con la serata anche sui social grazie all’hashtag dedicato #battitilive.

La quinta e ultima puntata di Battiti Live accoglierà grandi nomi della musica italiana. Sul palco ci saranno i Boomdabash con Annalisa per Tropicana, ma anche LDA e il vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Presenti Elodie con Tribale, Achille Lauro e il duo Franco126 e Loredana Berté con Mare Malinconia. Sulla scena pugliese anche Elettra Lamborghini e Rocco Hunt che si esibiranno con Caramello, oltre ad Aka7even, Gabry Ponte, Ana Mena e Francesco Renga. Non mancheranno Le Vibrazioni, Noemi e Donatella Rettore che con Tancredi canterà il suo ultimo singolo, Faccio da me. E infine spazio a Darin, Emis Killa, Myss Keta, Berna e Dolcenera. Non mancheranno le tradizionali esibizioni on the road che coinvolgeranno altre location in giro per la Puglia. Matteo Romano canterà da Lucera (FG), mentre a Taranto sarà la volta del trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita.