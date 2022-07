Battiti Live stasera su Italia 1: scaletta e cantanti della seconda puntata

Musica ancora protagonista sui canali Mediaset. Stasera 12 luglio alle 21,20 Italia 1 trasmetterà la seconda puntata di Battiti Live, l’evento dal vivo dell’estate di Radio Norba. Nella splendida cornice di Bari, i grandi artisti del panorama italiano faranno ballare il pubblico con i tormentoni del 2022. Sul palco infatti Achille Lauro, Baby K, Alessandra Amoroso e tanti altri. Alla conduzione ci saranno anche oggi Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alle esibizioni della scorsa settimana.

Battiti Live, scaletta e cantanti di stasera 12 luglio 2022 su Italia 1

L’evento in onda stasera su Italia 1 è opera di Radio Norba, emittente pugliese che ormai da anni allieta il pubblico italiano con show dal vivo. Dopo due anni di pandemia, che hanno vincolato la trasmissione nella pur favolosa cornice del Castello Aragonese di Otranto (LE), Battiti Live torna nel 2022 nella sua consueta veste itinerante. Oltre alla tappa barese, nelle prossime settimane sarà possibile vedere i due concerti di Gallipoli (LE) e il live a Trani con 10 mila persone. Conduttori dell’evento saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la collaborazione di Mariasole Pollio. L’attrice si muoverà fra il pubblico e dietro le quinte per catturare le emozioni della piazza e degli artisti in scena. Non mancheranno ovviamente le esibizioni “on the road” da varie location della Puglia: oggi spazio a Manduria (TA) e Vieste (FG).

Il palco del Battiti Live è pronto dunque ad accogliere gli artisti italiani più in voga sulle piattaforme online e in radio. Si esibiranno infatti Sangiovanni con la sua Scossa e Rhove, che porterà dal vivo Shakerando, hit fra le più ascoltate su Spotify. Sul palco di Bari anche Alessandra Amoroso, Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe. E ancora, spazio a Baby K, Fred De Palma, Coez e Federico Rossi. Attesa per le performance di Mecna & Coco con La più bella, ma anche per Alex, Vegas Jones, Nika Paris & Room 9 e Hal Quarter. Non mancheranno Francesco Renga, Boro Boro e Gabry Ponte, che farà ballare tutti al ritmo dance Anni 90. Da Manduria canterà invece Tommaso Paradiso, mentre Albe, finalista di Amici 21, suonerà a Vieste.