Battiti Live stasera su Italia 1: scaletta e artisti della quarta puntata

Quarta puntata per il Radio Norba Cornetto Battiti Live, l’evento musicale dell’estate pugliese. Sul palco di Gallipoli, in provincia di Lecce, saliranno gli artisti più ascoltati del momento che faranno ballare la piazza con i loro tormentoni. Si esibiranno, tra gli altri, Fedez, Alvaro Soler ed Elodie, oltre ai Gemelli Diversi. Alla conduzione l’ormai consolidata coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre fra la gente e dietro le quinte ci sarà Mariasole Pollio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alle puntate precedenti.

Battiti Live, scaletta e cantanti di stasera 26 luglio 2022 su Italia 1

Per il secondo appuntamento consecutivo, il Battiti Live fa tappa al porto di Gallipoli. Come per la scorsa settimana, non si tratterà di una trasmissione live, ma della riproposizione del concerto del 3 luglio andato in diretta esclusiva su Radio Norba, promotrice dell’evento. Da anni, infatti, l’emittente pugliese infiamma l’estate italiana con una serie di tappe in giro per la regione che portano in scena il meglio della musica. Le redini del concerto saranno, come da tradizione, nelle mani di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mariasole Pollio invece si muoverà nel pubblico e dietro le quinte, riportando sul palco le emozioni dei fan e degli artisti prima e dopo le esibizioni. Spazio anche per le performance “on the road” da altre location della Puglia. Per l’occasione, Alex suonerà da Manfredonia (FG), mentre Baby K sarà a Francavilla Fontana (BR).

Sul palco del Radio Norba Battiti Live arriveranno grandi artisti della musica italiana. Grande mattatrice dell’evento sarà Elodie, che porterà in scena il suo ultimo singolo Tribale. Performance anche per Alvaro Soler, Rkomi e La Rappresentante di Lista con la hit sanremese Ciao Ciao. Il pubblico potrà ascoltare e ballare i brani di Topic, Ana Mena e Gabry Ponte. Atteso ritorno, dopo la prima serata, per il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro La Dolce vita. Sul palco salentino anche Francesca Michielin, Aka7even, Carl Brave e Noemi. Non mancheranno Lazza, Kayma e Anna, che dopo Bando sta infiammando le piattaforme streaming con Gasolina. Battiti Live accoglierà anche i Gemelli DiVersi per un momento amarcord, oltre a Raf, The Kolors, Dargen D’Amico e Follya. In scaletta infine Michele Bravi, Il Tre, Sissi, Sottotono, Erwin e Damante.