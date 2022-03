Battiti Live presenta MSC – il viaggio della musica: scaletta, conduttori e cantanti di stasera 31 marzo

La musica torna protagonista sulle reti Mediaset. Stasera 31 marzo, alle 21,20 su Italia 1, parte il nuovo ciclo di Battiti Live con MSC Crociere – Il viaggio della musica. In quattro appuntamenti, Eleonoire Casalegno e la Iena Nicolò De Devitiis presenteranno alcuni fra i nomi più importanti del palcoscenico italiano e straniero. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Scaletta Battiti Live, quali cantanti si esibiranno stasera 31 marzo 2022 su Italia 1

L’evento in onda stasera è frutto di una collaborazione di tre emittenti radiofoniche nazionali. Radionorba, già al timone di Battiti Live in estate, ha unito le forze con R101 e Radio105 per dare vita alla partnership con MSC Crociere, che mette a disposizione le sue imbarcazioni. Il viaggio della musica partirà oggi da Palermo e, nell’arco della stagione, toccherà anche le coste di Malta, Barcellona e Marsiglia, dando vita a una crociera sul Mediterraneo. Al timone delle quattro serate ci saranno sempre Nicolò De Devitiis, già protagonista su Italia 1 degli scherzi de Le Iene, ed Eleonoire Casalegno, conduttrice ed ex gieffina nel 2016.

Le serate non andranno in onda in diretta, ma sono frutto di registrazioni delle settimane scorse. Ecco perché nel cast è presente, fra gli altri, anche Fedez, che di recente ha svelato al mondo la sua lotta contro una dura malattia. Il rapper come gli altri cantanti in scaletta non si limiterà ad esibirsi con alcuni dei brani più noti, ma racconterà parte della vita personale e presenterà i progetti futuri. Il pubblico potrà interagire con la serata e commentare le sua performance preferite grazie all’hashtag ufficiale #viaggiodellamusica.

La prima serata di Battiti Live vedrà la partecipazione di molti artisti della recente edizione del Festival di Sanremo. Achille Lauro canterà Domenica, mentre La rappresentante di Lista si esibirà con la hit Ciao Ciao. Spazio anche a Sangiovanni e la sua Farfalle, Dargen D’Amico con Dove si balla e Irama, che canterà Ovunque sarai. In scaletta anche i Pinguini Tattici Nucleari, i The Kolors, Federico Rossi e Gué Pequeno. Sul palco saliranno i Gemelli Diversi e i giovanissimi Deddy, Berna e i Follya, nati dalle ceneri dei Dear Jack. In scaletta anche alcuni artisti internazionali come il dj francese Kungs e i Sophie and the Giants, che canteranno la loro Golden Nights. Sul palco infine il tedesco Topic, celebre per la sua collaborazione con A7S nel brano Breaking Me.

Battiti Live, tutti gli artisti che canteranno nelle prossime puntate

Il cast della prima serata è però solo la punta dell’iceberg che vedrà la partecipazione di numerosi artisti della scena italiana. Battiti Live ospiterà Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta e Fred De Palma. E ancora, in scaletta ci saranno Annalisa, Tommaso Paradiso, Rkomi, Mr Rain, Aka7even e Tananai. Sul palco poi ci saranno Michele Bravi, Sottotono, Riki, Matteo Romano e Tancredi. Il tutto senza dimenticare anche gli artisti del panorama internazionale. Sul palco ci saranno gli Ofenbach, Alice Merton e la talentuosa bulgara Nika Paris, che duetterà con Room9 in Without Limits. Infine, spazio all’americano Justin Quiles e al dj austriaco Lum!x.