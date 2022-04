Battiti Live stasera su Italia 1: anticipazioni, scaletta e cantanti dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con la musica di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. Stasera 25 aprile, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda la quarta tappa della stagione spin-off del programma estivo di Radionorba. Alla conduzione ancora una volta ci saranno Nicolò De Devitiis ed Elenoire Casalegno, che presenteranno le performance di artisti nazionali e internazionali. Tra loro Elodie, Achille Lauro, Annalisa e gli Ofenbach. La visione sarà disponibile anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Battiti Live, tutti i cantanti in scaletta stasera 25 aprile 2022 su Italia 1

Dopo aver fatto tappa a Barcellona nella scorsa puntata, Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica si appresta a toccare le sponde francesi. La MSC Grandiosa che ospita le performance dei cantanti infatti attraccherà a Marsiglia, chiudendo così la crociera musicale nel Mediterraneo iniziata ormai un mese fa. Promotori dell’evento sono l’emittente pugliese Radionorba assieme a R101 e Radio 105. Alla conduzione invece ci saranno ancora una volta la conduttrice ed ex gieffina Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis, protagonista degli scherzi de Le Iene. Completerà il terzetto di conduttori Mariasole Pollio, già vista durante i concerti estivi di Battiti Live e nella fiction Don Matteo 12.

La quarta serata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica vedrà protagonisti, come la scorsa settimana, diversi artisti che hanno calcato di recente il palco del Festival di Sanremo. In scaletta infatti Achille Lauro, che tra poco sarà anche protagonista dell’Eurovision Song Contest per San Marino, e Giusy Ferreri, sul palco dell’Ariston con Miele. Battiti Live ospiterà le performance di Matteo Romano, Annalisa e Aka7even. Non mancheranno Elodie, in radio con la sua Bagno a mezzanotte, e Fred De Palma. In scaletta anche artisti internazionali come gli Ofenbach e i Sophie and the Giants, attualmente in radio e su tutte le piattaforme con Golden Nights. Suoneranno anche Justin Quiles, Alice Merton, Mr Rain, Deddy, Sottotono, Berna e Darin. Completeranno il cast poi Nika Paris & Room9, Follya, Riki e Tecla.