Battiti Live stasera su Italia 1: anticipazioni, scaletta e cantanti della seconda puntata

Torna la grande musica sui canali Mediaset. Stasera 11 aprile, alle 21,20 su Italia 1, in onda il secondo appuntamento di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. In quattro serate, la kermesse musicale ideata dall’emittente pugliese Radionorba accompagnerà i telespettatori in altrettante tappe a bordo della MSC Grandiosa. Alla conduzione Nicolò De Devitiis e Elenoire Casalegno, con la partecipazione di Mariasole Pollio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Battiti Live, format e cantanti di stasera 11 aprile 2022 su Italia 1

Dopo Palermo, la nave di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica farà tappa a Malta. Le prossime due puntate invece toccheranno le sponde di Barcellona e Marsiglia, chiudendo il percorso di una vera crociera sul Mediterraneo. L’evento di stasera è frutto della collaborazione di tre stazioni radiofoniche, ossia Radionorba, Radio 105 e R101 con MSC Crociere, che ha messo a disposizione una delle sue migliori imbarcazioni. Al timone delle serate ci saranno la conduttrice ed ex gieffina Elenoire Casalegno e il protagonista degli scherzi de Le Iene, Nicolò De Devitiis. Assieme a loro anche l’attrice e conduttrice Mariasole Pollio, già presente in Battiti Live e Don Matteo.

Per quanto riguarda le performance, si tratterà di eventi registrati nelle scorse settimane e vedrà sul palco diversi cantanti della scena italiana e internazionale. Gli artisti non si limiteranno a cantare i loro brani più famosi, ma racconteranno alcuni aneddoti sulla loro vita e presenteranno gli spettacoli dal vivo. Il pubblico potrà comunque interagire con la trasmissione, commentando le migliori performance grazie all’hashtag ufficiale #viaggiodellamusica.

La seconda serata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica vedrà protagonisti, come la scorsa settimana, diversi artisti che hanno calcato di recente il palco del Festival di Sanremo. Saranno della serata Irama con la sua Ovunque sarai, Rkomi con Insuperabile e Michele Bravi che canterà Inverno dei fiori. E ancora, spazio a Noemi, Aka7even, Giusy Ferreri e Dargen D’Amico, che si esibirà con il tormentone Dove si balla. Sul palco della MSC Grandiosa anche Elodie, Tommaso Paradiso, The Kolors, Ermal Meta, Sottotono e Darin. Non mancheranno Topic, Room9 & Nika Paris e gli Ofenbach, duo francese celebre con i brani Be Mine e Katchi.

Battiti Live, tutti gli artisti che canteranno nelle prossime puntate

Nel corso dei prossimi due appuntamenti numerosi atri artisti calcheranno il palco di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. In scena infatti Fedez, Fabrizio Moro, La rappresentante di Lista e Fred De Palma. E ancora, in scaletta ci saranno Annalisa, i Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Mr Rain, Federico Rossi e Tananai. Sul palco poi i Gemelli Diversi, Sangiovanni, Riki, Matteo Romano e Tancredi. Il tutto senza dimenticare anche gli artisti del panorama internazionale. Sul palco ci saranno i Sophie and the Giants, Alice Merton e il dj francese Kungs. Infine, spazio all’americano Justin Quiles e al dj austriaco Lum!x.