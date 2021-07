Stasera alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda il secondo appuntamento con Battiti Live, la rassegna di musica dal vivo prodotta da Radionorba e registrata lo scorso mese al Castello Aragonese di Otranto, in provincia di Lecce. Alla conduzione tornerà il duo composto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (qui carriera e vita privata), accompagnato dalla giovane webstar Mariasole Pollio. Durante la serata, la ragazza scenderà direttamente tra il pubblico per raccogliere domande, curiosità e aneddoti sugli artisti presenti.

Battiti Live, pubblico ristretto e ingresso solo con tampone negativo o vaccino

A causa delle restrizioni anti-contagio, quest’anno come location principale è stata scelta la sola cittadina otrantina. Per partecipare, al pubblico è stata chiesta la prenotazione online, consentita solo dopo aver presentato un tampone negativo o la certificazione vaccinale.

Nonostante tutto, Battiti Live non ha voluto rinunciare però alla sua natura itinerante: nell’evento si alterneranno infatti tre esibizioni singole dislocate in altre suggestive e prestigiose location della Puglia. Malika Ayane si esibirà da Martina Franca, Shiva da Vieste e i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina di Puglia.

Come sempre, a farla da padrone sarà la musica, vera protagonista dell’evento. Sul palco si alterneranno gli artisti che hanno realizzato i tormentoni dal ritmo più travolgente dell’estate, con l’obiettivo di far ballare il pubblico presente sugli spalti e coloro che seguono l’evento da casa.

Battiti Live, chi sono i cantanti che si esibiranno stasera 20 luglio 2021 su Italia 1

Sul palco gli interpreti dei maggiori successi dell’estate 2021: J-Ax e Jake La Furia porteranno in scena l’energia di Salsa, la padrona di casa Alessandra Amoroso si esibirà con Sorriso Grande. Spazio poi al giovanissimo Aka7even, che dopo l’esperienza ad Amici sta infiammando le radio con la sua Loca, e a Fred De Palma che porterà sul palco Un altro ballo, hit pubblicata con Anitta. E poi ancora si esibiranno i Sottotono, Gigi D’Alessio, Ermal Meta, Gaia, Tancredi, La Rappresentante di Lista, Gio Evan, Boro Boro con Cara, Jasmine, Dotan, Shade, , Irama, Francesca Michielin.

Tanti ancora i duetti: da Fedez e Orietta Berti con la loro Mille, pubblicata con la collaborazione di Achille Lauro, ai Boomdabash che suoneranno con Baby K la loro Mohicani. In scena anche Annalisa e Federico Rossi (ex membro del duo Benji & Fede), che suoneranno Movimento Lento.