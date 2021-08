Battiti Live Compilation, ospiti della puntata di stasera 19 agosto 2021 su Italia1

Torna stasera 19 agosto con un ultimo appuntamento speciale Radionorba Battiti Live 2021, in onda su Italia 1 a partire dalle 21,20. Una puntata conclusiva che riunisce in un’unica compilation tutte le migliori esibizioni dell’estate otrantina. Limitato dall’emergenza dovuta al Covid-19, l’evento firmato dall’emittente radiofonica pugliese si è svolto quest’anno solamente al Castello Aragonese di Otranto, in provincia di Lecce. Nonostante le rigide regole però non sono mancate le emozioni, guidate sul palco dal duo ormai consolidato e formato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (qui carriera e vita privata). Al loro fianco, per carpire le reazioni degli spettatori, c’è stata la giovanissima attrice e infuencer Mariasole Pollio (qui le info sulla sua vita), salita alla ribalta su Youtube. La ragazza ha anche condotto lo speciale Battiti Summer Trend, dedicato alle hit dell’estate e disponibile online su Mediaset Play.

Battiti Live, scaletta e ospiti di stasera 19 agosto 2021 su Italia1

Protagonista della serata sarà però la musica, con un riassunto dell’intera stagione che promette di far ballare anche i più restii a lasciarsi andare. Davvero nutrito e folto infatti il cast di cantanti che salirà sul palco, fra artisti nostrani e celebrità del panorama internazionale. Come annunciato da Radio Norba attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ospiti della puntata del 19 agosto saranno Arisa, i Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa con la sua Movimento Lento e i Boomdabash che con Baby K canteranno Mohicani. E ancora, spazio a The Kolors, Carl Brave, Clementino, Coma_Cose, Colapesce e Di Martino, Alvaro Soler.

Elettra Lamborghini porterà sul palco l’energia della sua Pistolero, già disco di platino, mentre Aka7even farà impazzire le fan con la sua Loca. Spazio alle padrone di casa Emma e Alessandra Amoroso, che si alterneranno a Ermal Meta, Federico Rossi, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Gigi D’Alessio e Irama. Il duo composto da Fedez e Francesca Michielin promette invece di portare sul palco un po’ di Sanremo, con Chiamami per nome suonata all’ultimo Festival della Musica italiana, mentre J-Ax & Jack la Furia faranno ballare a tempo di rap ogni spettatore grazie alla loro Salsa.

In scena anche artisti internazionali come Dotan e Master KG

Non finisce qui. Saranno sul palco La Rappresentante di Lista, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Noemi, Orietta Berti, Sangiovanni, Rkomi, Tancredi, Shade, Takagi&Ketra e Giusi Ferreri e Ariete. Infine, spazio al duo formato da Ana Mena e Rocco Hunt con la loro Un bacio all’improvviso, fra le hit più cantate sulle spiagge italiane, e a Fabio Rovazzi, tornato sulla scena musicale con La mia felicità composta assieme a Eros Ramazzotti.

Tanta Italia, ma non solo. Sul palco di Otranto saliranno Alice Merton con la sua hit Vertigo e Dotan, che farà risuonare la sua Mercy, sempre presente in radio. E ancora, spazio al ritmo travolgente di Bob Sinclair, all’energia di Master KG e dei Purple Disco Machine. Non mancheranno i Sophie and the Giants, che canteranno sia il loro singolo Right Now sia il brano composto con Michele Bravi, Falene.