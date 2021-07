Battiti Live stasera 13 luglio 2021 su Italia 1, chi sono i conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Stasera alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda la prima di cinque puntate di Battiti Live, rassegna concertistica pugliese firmata Radionorba che porta sul palco i tormentoni più cantati dell’estate 2021. Registrato durante lo scorso mese dal Castello di Otranto, in provincia di Lecce, con alcuni contributi saltuari da altre location pugliesi tra cui Taranto, Foggia e Barletta, il noto programma musicale sarà condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

A causa delle restrizioni anti-contagio, il concerto è stato riservato a un pubblico ristretto, il quale ha potuto partecipare previa prenotazione online, consentita con tampone negativo o certificazione vaccinale.

Come sempre, però, a farla da padrone sarà la musica, vera protagonista dell’evento. Sul palco si alterneranno gli artisti che hanno realizzato i tormentoni dal ritmo più travolgente dell’estate, con l’obiettivo di far ballare il pubblico presente e i telespettatori che seguono l’evento da casa.

Battiti Live 2021, ecco i cantanti sul palco stasera 13 luglio 2021

I cantanti che si alterneranno al microfono sono il rapper Fedez assieme ad Orietta Berti con Mille¸ canzone pubblicata di recente con Achille Lauro, il gruppo salentino dei Boomdabash con Baby K, al ritmo di Mohicani, ultimo singolo pubblicato nelle scorse settimane. E ancora, spazio a Colapesce e Dimartino e alla loro Musica leggerissima cantata a Sanremo.

Saliranno sul palco anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Francesca Michielin, Shade, Irama, Gazzelle, Federico Rossi, Mara Sattei, Nek, Giusy Ferreri e i Coma Cose. Menzione speciale per Sangiovanni, vincitore dell’ultima rassegna di Amici, che si esibirà con la sua Malibù, e per gli stranieri Master KG e Dotan: il primo salì alla ribalta lo scorso anno con la sua hit Jerusalema, mentre il secondo ha scalato le classifiche 2021 con Mercy.

Come detto, le redini dello show saranno in mano a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ecco cosa dovete sapere sui due conduttori.

Alan Palmieri, carriera e vita privata del conduttore di Battiti Live stasera 13 luglio 2021 su Italia 1

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera, ma ha trascorso tutta la sua infanzia in Puglia, dove ha sin da subito coltivato la sua passione per il mondo dei media, nello specifico per la radio. Nel corso della sua carriera ha lavorato per importanti emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio 105 ed Rtl 102.5, prima di arrivare dietro ai microfoni di Radionorba. Proprio per l’emittente pugliese, dal 2018 fa coppia fissa con Elisabetta Gregoraci alla conduzione dell’evento musicale estivo Battiti Live.

Per quanto riguarda la vita privata invece, Alan Palmieri ha sempre preferito il riserbo, rendendo pubblico il meno possibile. L’uomo, molto attivo sui social dove vanta un profilo Instagram seguito da quasi 14 mila follower, è sposato con una donna di nome Caterina, da cui ha avuto due figli.

Elisabetta Gregoraci, carriera e vita privata della conduttrice di Battiti Live stasera 13 luglio 2021 su Italia 1

Nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio 1980, Elisabetta Gregoraci ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a diciassette anni, quando venne eletta Miss Calabria. Dopo una carriera da modella, ha partecipato – non superandole – alle selezioni per diventare velina di Striscia la Notizia nel 2003.

Oltre alle numerose apparizioni nei programmi televisivi, tra cui Ciao Darwin, Il malloppo, Stasera tutto è possibile e Made in Sud, ha recitato anche in vari film e fiction, tra cui Fratelli Benvenuti al fianco di Massimo Boldi. Nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbandonando la casa dopo tre mesi.

Per quanto riguarda la vita privata, Elisabetta Gregoraci è stata legata per anni all’imprenditore Flavio Briatore, conosciuto nel 2005 quando lui era team principal del team Renault in Formula 1. I due si sposarono nel giugno del 2008 e due anni dopo, il 18 marzo 2010, nacque Nathan Falco. Hanno divorziato nel 2017. Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci è stata particolarmente vicina all’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Petrelli, non spingendosi mai oltre un rapporto da lei definito di «amicizia speciale». Il trentenne, poi sempre dentro la casa, ha iniziato una relazione con Giulia Salemi. Attualmente Elisabetta Gregoraci sarebbe fidanzata con pilota automobilistico Stefano Coletti.