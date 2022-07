Battiti Live stasera su Italia 1: scaletta e artisti della prima puntata

La musica torna in tour. Dopo due anni nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, in provincia di Lecce, il Radio Norba Cornetto Battiti Live si riappropria della sua veste itinerante. La manifestazione dell’emittente pugliese per il 2022 ha programmato cinque concerti nelle città di Bari, Gallipoli e Trani. Stasera 5 luglio alle 21,20 Italia 1 trasmetterà il primo dei due live dal capoluogo andato in scena lo scorso 17 giugno. Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Sul palco gli autori dei grandi tormentoni estivi, da Fedez a Elettra Lamborghini, passando per Baby K, Coez e i Pinguini Tattici Nucleari. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Battiti Live, scaletta e cantanti di stasera 5 luglio 2022 su Italia 1

L’ormai celebre kermesse musicale è opera di Radio Norba, emittente pugliese fra le più importanti del Sud Italia. Ogni anno riunisce dal vivo i migliori artisti della scena nazionale per far ballare la gente a ritmo di tormentoni e grandi classici della musica italiana. Spazio anche per ospiti internazionali fra cui dj e artisti in rotazione sulle radio e molto in voga sulle piattaforme streaming. Conduttori dell’evento saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la collaborazione di Mariasole Pollio. La giovane conduttrice e attrice, già da anni nel cast dell’evento, raccoglierà le emozioni a caldo della gente, infiltrandosi nelle piazze. Oltre al palcoscenico principale, Radio Norba Cornetto Battiti Live sfrutterà anche esibizioni “on the road”. Di volta in volta alcune performance giungeranno da altre location turistiche della Puglia, offrendo panorami mozzafiato al pubblico da casa.

Sul palco della prima puntata ci saranno Fedez, Tananai e Mara Sattei che presenteranno il loro ultimo singolo, La dolce vita. Il rapper milanese sarà poi sul palco anche da solista per alcuni suoi pezzi simbolo, tra cui Bella storia, mentre ai piedi del palco avrà una fan d’eccezione: la moglie Chiara Ferragni. E ancora, largo alle esibizioni di Aka 7even, Francesco Gabbani e Gabry Ponte, che porterà sul palco le hit dance degli Anni 90. In scena anche Luigi Strangis, i Pinguini Tattici Nucleari e Fred de Palma. Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, oltre a cantare alcuni brani del loro personale repertorio, porteranno dal vivo la loro Caramello, hit dell’estate 2022. Al Radio Norba Cornetto Battiti Live anche Coez, The Kolors, Baby K, Matteo Romano, Alfa, Mr Rain e Boro Boro. Marco Mengoni canterà da Conversano, mentre La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.