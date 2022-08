Battiti Live Compilation stasera su Italia 1: i cantanti del Best of

Appuntamento speciale con il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Stasera 9 agosto, alle 21,20 su Italia 1, andrà infatti in onda il Best of dell’edizione 2022 con i momenti più belli dei cinque concerti in Puglia. Il pubblico di Mediaset potrà così assistere per l’ultima volta alle performance degli artisti più in voga nel panorama musicale italiano con i tormentoni più ballati dell’estate. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la collaborazione di Mariasole Pollio. Sul palco, fra gli altri, Fedez, Achille Lauro, Elettra Lamborghini e i Gemelli DiVersi. La visione di Battiti Live Compilation sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Battiti Live Compilation, tutti i cantanti in scaletta stasera 9 agosto 2022 su Italia 1

Quest’anno, dopo il blocco dovuto alla pandemia, Radio Norba Cornetto Battiti Live è tornato finalmente alla sua veste itinerante. Nelle ultime due stagioni, infatti, il concerto dell’emittente radiofonica pugliese si era svolto esclusivamente nella cornice del Castello Aragonese di Otranto (LE) con pubblico contingentato. Per il 2022, invece, ha potuto toccare tre delle principali piazze della regione meridionale. I cinque concerti hanno fatto ballare Bari e Gallipoli con due tappe ciascuna e Trani, dove si è registrata un’affluenza di circa 10 mila persone. Senza dimenticare le ormai tradizionali esibizioni “on the road” da alcune fra le location più suggestive della Puglia. Battiti Live Compilation mostrerà il meglio della stagione, con la guida di Alan Pamieri ed Elisabetta Gregoraci. Mariasole Pollio invece raccoglierà le emozioni dei fan e le dichiarazioni a caldo degli artisti prima e dopo le performance.

Sul palco, dunque, si avvicenderanno gli autori dei tormentoni dell’estate 2022. Fedez canterà La Dolce Vita con Tananai e Mara Sattei, mentre Elettra Lamborghini intonerà Caramello con Rocco Hunt e Lola Indigo. E ancora, i padroni di casa dei Boomdabash porteranno dal vivo Tropicana con Annalisa. Protagonisti di Battiti Live Compilation saranno Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Elodie, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso. Spazio anche ai nuovi talenti, da Sangiovanni ad Albe, passando per il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis e per il fenomeno Rhove con la sua Shakerando. Non mancheranno Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Noemi, Dargen D’Amico e Cristiano Malgioglio. Spazio per le hit Anni 90 con Gabry Ponte e alla musica internazionale di Bob Sinclair e Darin, su tutte le radio con Superstar, oltre a tanti altri.