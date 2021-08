Battiti Live, stasera 10 agosto 2021 su Italia1: chi sono i cantanti sul palco

Stasera alle 21,20 su Italia1 andrà in onda l’ultimo appuntamento con Battiti Live, l’evento di Radionorba dedicato alla musica live che riunisce i migliori tormentoni dell’estate 2021. Si tratta delle repliche dell’evento registrato lo scorso mese dal Castello Aragonese di Otranto, in provincia di Lecce, e che in cinque serate ha fatto ballare milioni di telespettatori.

La rassegna, organizzata ogni anno dall’emittente radiofonica pugliese, ha dovuto fare i conti con le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Pertanto, Battiti Live ha dovuto rinunciare al suo Dna itinerante per stabilirsi nella sola location otrantina, dove gli artisti si sono esibiti davanti a un pubblico ristretto di 1000 spettatori. L’accesso è stato consentito solo ai possessori di certificato vaccinale o di tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Alla guida della serata, come sempre, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (qui carriera e vita privata). Al loro fianco, per raccogliere le reazioni del pubblico, la giovanissima Mariasole Pollio (qui la sua biografia), attrice e youtuber molto seguita dai giovanissimi.

Battiti Live, la scaletta della serata di oggi 10 agosto 2021 su Italia 1

Come sempre però, la protagonista della serata sarà la musica. Stasera, per chiudere la rassegna, ci sarà un’esibizione straordinaria di Marco Mengoni che canterà dal mare su un palco allestito di fronte alla città vecchia. A seguire si alterneranno i grandi successi dell’estate in corso. Da Fabio Rovazzi, che porterà dal vivo La mia felicità incisa con Eros Ramazzotti, a Colapesce e Dimartino, duo che dopo il successo di Sanremo con Musica leggerissima, è in rotazione su tutte le radio con Toy Boy che vanta la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni.

Non finisce qui. Saliranno sul palco anche J-Ax e Jake La Furia con Salsa, Alessandra Amoroso, Gaia, Giusy Ferreri e Anna Tatangelo. Non mancheranno il rap del “Poeta urbano” Rocco Hunt, che canterà Un bacio all’improvviso assieme ad Ana Mena, e l’energia dei The Kolors, cui seguiranno le performance di Cedraux, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula.

Nel mezzo, ci saranno anche le consuete tre esibizioni “on the road”, registrate in momenti separati rispetto alla serata. Fedez e Orietta Berti canteranno la loro Mille da Gallipoli, Sangiovanni invece si esibirà da Santa Maria di Leuca. I Boomdabash invece, padroni di casa, canteranno con Baby K la loro Mohicani direttamente da Brindisi.