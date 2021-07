Battiti Live, stasera 29 luglio 2021 su Italia1: chi sono i cantanti che si esibiscono

Stasera 29 luglio 2021 alle 21,20 su Italia 1 torna, con l’ormai consueto appuntamento settimanale dell’estate, il Radionorba Battiti Live. L’evento di musica dal vivo dell’emittente pugliese, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, si appresta a portare sul palco delle reti Mediaset una schiera di artisti italiani e internazionali pronti a far ballare tutti i telespettatori.

Come già avvenuto per le precedenti puntate, si tratta di esibizioni registrate al castello di Otranto, in provincia di Lecce, durante lo scorso giugno e trasmesse ora in replica da Italia1. Solitamente itinerante, l’evento live di Radionorba è stato costretto a fermarsi in una sola location a causa della pandemia da Covid-19, con il pubblico ridotto e ammesso solo dopo la presentazione della certificazione vaccinale o del tampone negativo.

Battiti Live, gli artisti italiani e internazionali sul palco

La puntata di stasera è quella che si potrebbe definire come la più internazionale di tutta la stagione. Sul palco di Otranto infatti saliranno Sophie and The Giants che faranno ballare tutti con la hit Right Now. A seguire, la frontman del gruppo, Sophie Scott, duetterà con Michele Bravi in Falene, il nuovo singolo del cantautore umbro che sta scalando le classifiche di tutte le radio.

Spazio poi al produttore tedesco Purple Disco Machine con il suo successo da 250 milioni di stream Hypnotized, capace di ottenere quattro dischi di platino solo in Italia, e con il singolo Playbox. E ancora, il palco si animerà per l’arrivo di Bob Sinclar, dj che ha fatto ballare il mondo intero con i suoi celebri remix, che sarà per la prima volta al Battiti Live con We could be dancing e un medley dei suoi successi.

Ovviamente, grande spazio sarà dedicato anche alla musica italiana. Sul palco si avvicenderanno infatti Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre e i Sottotono. E ancora, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.

Infine, tre grandi esibizioni “on the road”, registrate in momenti separati all’interno di altre location iconiche della Puglia. Alvaro Soler si esibirà da Bari, Arisa da Foggia e, infine, Mahmood da Taranto.