Anticipazioni Battiti Live stasera su Italia1: scaletta e cantanti della terza puntata

Terzo appuntamento con la musica italiana e internazionale di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. Stasera 18 aprile, alle 21,20, Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis condurranno una puntata che ospiterà artisti rilevanti del panorama musicale. Sul palco infatti Fedez, La rappresentante di lista, Riki e Tommaso Paradiso, solo per citarne alcuni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare anche le esibizioni precedenti.

Battiti Live, scaletta e cantanti della puntata di stasera 18 aprile 2022 su Italia 1

Dopo Malta, la nave di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica farà tappa a Barcellona. La prossima puntata, l’ultima della stagione, invece toccherà le sponde di Marsiglia, chiudendo il percorso di una vera crociera sul Mediterraneo. L’evento di stasera è frutto della collaborazione di tre stazioni radiofoniche, ossia Radionorba, Radio 105 e R101, con MSC Crociere, che ha messo a disposizione una delle sue migliori imbarcazioni, la Grandiosa. Al timone della serata ancora la conduttrice ed ex gieffina Elenoire Casalegno e il protagonista degli scherzi de Le Iene, Nicolò De Devitiis. Assieme a loro anche l’attrice e conduttrice Mariasole Pollio, già presente in Battiti Live e Don Matteo.

La terza serata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica vedrà protagonisti, come la scorsa settimana, diversi artisti che hanno calcato di recente il palco del Festival di Sanremo. Sul palco infatti La rappresentante di lista con il loro brano virale Ciao Ciao e Achille Lauro con Domenica. Spazio anche a Noemi, Tananai con la sua Sesso occasionale e Fabrizio Moro con Sei tu. E ancora ci saranno Fred De Palma, Tommaso Paradiso, Gué Pequeno, Tancredi, Riki e Kungs. Spazio anche a Tecla, Federico Rossi, Michele Bravi e i Gemelli Diversi. Completano il cast di Battiti Live il cantante americano Justin Quiles e il dj austriaco Lum!x.

Per quanto riguarda le performance di Battiti Live, non si tratterà di esibizioni dal vivo ma di registrazioni delle scorse settimane. Ciò giustifica anche la presenza di Fedez, che sta ora attraversando il percorso riabilitativo dopo l’operazione per affrontare una brutta malattia. Gli artisti sul palco non canteranno semplicemente alcune canzoni, ma riveleranno alcuni aspetti della loro vita personale e presenteranno i prossimi concerti in programma fra stadi e palazzetti in estate. Il pubblico da casa potrà interagire sui social tramite l’hashtag ufficiale #viaggiodellamusica.