Battiti Live, in arrivo un nuovo singolo cantato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, i conduttori dell’evento musicale dell’estate, Battiti Live 2023, stanno preparando un nuovo singolo da proporre durante tutte le tappe del tour della manifestazione organizzata da Radio Norba.

Battiti Live, il nuovo singolo di Palmieri e Gregoraci

Come l’anno scorso, i padroni di casa sono pronti a cantare un nuovo brano che farà da sottofondo all’evento. Nel 2022 avevano presentato, in occasione della famosa manifestazione estiva, il brano pop-dance Kalispera, scritto e composto da loro stessi con gli autori Nicco Verrienti (che, tra gli altri, ha scritto canzoni per Emma Marrone, Massimo Ranieri, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni e Annalisa) e Giulia Capone. Una canzone spensierata che, come dichiararono gli stessi interpreti, «fa star bene e può essere ballata o semplicemente ascoltata». E si scommette che anche quest’estate la colonna sonora di Battiti Live sarà in grado di regalare spensieratezza.

Le date

Si ricorda che la manifestazione canora toccherà alcune delle piazze più importanti della Puglia e che sarà trasmessa in diretta da Radionorba e, in differita, su Italia 1. L’esordio live della manifestazione è in programma a Bari mercoledì 21 giugno 2023. Seguiranno le date del 24 e 25 giugno, sempre nel capoluogo pugliese, e poi sarà la volta di Gallipoli, il 7 e 9 luglio. Per la differita tv bisognerà attendere il 4 luglio.

Tanti gli ospiti previsti sul palco, tra i quali i Pinguini Tattici Nucleari, Emma, Boomdabash, Mr. Rain, The Kolors, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Articolo 31 e Marco Mengoni. In attesa di Battiti Live si è dato il via a Road to Battiti Live che, dopo le tappe di Canosa di Puglia e Barletta, arriverà il 20 maggio a Massafra, il 21 maggio a Mesagne, il 27 maggio a Fasano, il 28 maggio a Taranto, il 3 giugno a Vieste, il 4 giugno a Peschici, il 7 giugno a Marina di San Foca e il 29 giugno a Giovinazzo.