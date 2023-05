Battiti live 2023: città, biglietti e cantanti

È giunto alla 21esima edizione l’evento curato da Radio Norba, Battiti Live, il mega concerto che si svolge in alcune piazze della Puglia e al quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. Organizzato dal Gruppo Norba, va in onda in diretta televisiva sui canali locali, Telenorba e Radionorba TV, ed in radio su Radionorba. Dal 2017 viene inoltre trasmesso in differita su Italia 1 e quest’anno sarà visibile in prima serata martedì 4 luglio.

Battiti Live 2023: città e biglietti

Il concerto musicale itinerante attraverserà anche quest’anno alcune delle città più suggestive della Puglia. L’evento anticipa l’estate con i migliori artisti ed i più grandi successi del momento. Il concerto si terrà in diverse piazze della regione e anche quest’anno sarà presentato da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri, direttore artistico del programma. Oltre 60 gli artisti italiani e stranieri che saliranno sul palco delle più suggestive città pugliesi, ma la scaletta definitiva con tutte le esibizioni è ancora in via di definizione. I biglietti per l’evento saranno disponibili su www.livenation.it e al momento sono confermate le piazze di Lecce e di Manfredonia in provincia di Foggia.

Il mega concerto è anche un successo televisivo

L’evento musicale ha sempre riscosso un notevole successo anche in termini di ascolti televisivi ed è considerato una delle trasmissioni televisive più social perchè prevede tantissime interazioni con il pubblico. L’anno scorso la messa in onda ha totalizzato in media 2 milioni di spettatori. Il concertone itinerante, che attraverserà dieci città della Puglia, sarà trasmesso in diretta dalle emittenti locali Telenorba, Radio Norba e Radionorba TV a partire dal 4 giugno, mentre su Italia 1, come predetto, sarà trasmesso in versione registrata dal 4 luglio. L’anno scorso all’evento hanno partecipato, tra gli altri, artisti del calibro di Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Bob Sinclar, Boomdabash e Fred De Palma.