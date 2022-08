La Russia ha dichiarato il battaglione Azov organizzazione terrorista

La guerra in Ucraina si combatte anche a colpi di sentenze e definizioni come quella di “terrorista”. Se il Senato Usa cinque giorni fa ha chiesto di inserire la Russia nell’elenco dei Paesi sponsor del terrorismo, oggi la Corte Suprema di Mosca ha dichiarato il battaglione Azov una organizzazione terrorista. Non si tratta naturalmente solo di schermaglie linguistiche. Nel caso remoto in cui la Russia finisse nella black list di Washington scatterebbero sanzioni e congelamento dei beni, mentre per i prigionieri ucraini si aprono le porte dell’ergastolo.

I prigionieri del battaglione Azov rischiano fino all’ergastolo

Da oggi i militari ucraini del battaglione detenuti in Russia (un migliaio) e nel Donbass rischiano l’ergastolo o pene detentive dai 10 ai 20 anni. Mosca, così, impacchetta di ufficialità le accuse che da sempre rivolge all’Azov, nato come reggimento volontario nel 2014 e poi inserito nella Guardia nazionale ucraina, e cioè di essere legato a doppio filo all’estrema destra. Cosa che ha giustificato l’invasione dell’Ucraina come campagna di denazificazione. Ora per i circa 2.500 soldati che avevano resistito all’assedio russo nelle acciaierie Azovstal di Mariupol prima di arrendersi ai russi il processo sarà tutto in salita. Difficile che Kyiv come aveva promesso riuscirà a riportarli a casa con uno scambio di prigionieri. Al momento dei 2.500 prigionieri, un migliaio sono stati trasferiti nelle prigioni russe, gli altri sono detenuti dai separatisti del Donbass che minacciano di condannarli a morte.

Il tweet dell’ambasciata russa nel Regno Unito e il bombardamento della prigione di Olenivka

Che sulla pelle dei prigionieri si stia giocando sporco è indubbio. Pochi giorni fa l’ambasciata russa nel Regno Unito in un tweet aveva augurato ai militari dell’Azov una esecuzione «umiliante». Meglio se «per impiccagione». Il messaggio aveva immediatamente scatenato la reazione di Kyiv. Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, su Telegram aveva risposto: «La Russia è uno Stato terrorista. Nel XXI secolo, solo i selvaggi e i terroristi possono parlare a livello diplomatico del fatto che le persone meritano di essere giustiziate per impiccagione. La Russia è uno Stato sponsor del terrorismo. Quali altre prove sono necessarie?». Lo scambio via social è arrivato dopo il bombardamento della prigione di Olenivka, nella regione di Donetsk, nella quale sono morti 50 prigionieri di guerra ucraini, inclusi membri del battaglione Azov. L’intelligence ucraina, come riportato dall’Ukrainska Pravda, ritiene che l’attacco sia stato organizzato dai mercenari russi della Pmc Wagner, su istruzione personale di Yevgeny Prigozhin, lo “chef di Putin”, senza peraltro essere stato coordinato con la direzione del ministero della Difesa russo. «Le esplosioni a Olenivka sono una deliberata provocazione e un innegabile atto di terrorismo da parte delle forze armate occupanti», si legge nel rapporto dell’agenzia. «Secondo le informazioni disponibili, sarebbero state compiute dai mercenari della Pmc Wagner sotto il personale comando del loro proprietario Prigozhin. L’organizzazione e l’attuazione dell’attacco terroristico non sono stati coordinati con la direzione del ministero della Difesa della Federazione Russa».

Il Senato chiede a Blinken di inserire la Russia nei Paesi sponsor del terrorismo

Se da un lato Mosca da oggi considera i soldati dell’Azov terroristi, dall’altro il Senato degli Stati Uniti chiederà al segretario di Stato Anthony Blinken di definire ufficialmente la Russia Stato sponsor del terrorismo dopo che cinque giorni fa è stata approvata all’unanimità una risoluzione che condannava Mosca per le azioni in Ucraina, Cecenia, Giorgia e Siria che hanno portato all’uccisione di migliaia di «uomini, donne e bambini innocenti». Come sottolineato dal New York Times, però, Blinken difficilmente prenderà una decisione del genere. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha messo le mani avanti. «I senatori americani», ha tuonato Zacharova, «dimenticano che a qualsiasi azione corrisponde una reazione. E il logico risultato di un passo così irresponsabile potrebbe essere la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia. Washington rischia così di oltrepassare il punto di non ritorno, con tutte le conseguenze del caso». Lo scorso aprile era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a invitare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a includere la Russia nell’elenco dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo. L’inserimento nella black list prevede il congelamento dei beni degli Stati e l’introduzione di sanzioni a Paesi terzi che commerciano con essi. Al momento nell’elenco ci sono Iran, Cuba, Siria e Corea del Nord.