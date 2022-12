Batman, in vendita la Batmobile dei film di Tim Burton

Si possono spendere 1,5 milioni di dollari per un’auto che non può circolare in strada? Sì, se quella vettura è la Batmobile. Classic Auto Mall, rivenditore della Pennsylvania, ha infatti messo in vendita nientemeno che la macchina di Batman. Si tratta del modello originale utilizzato nei due capitoli di Tim Burton del 1989 e 1992 con protagonista Michael Keaton nei panni del crociato di Gotham. Modellata su un prototipo di auto da corsa per Daytona, si alimenta con un motore interamente elettrico, ma non è omologata per circolare in strada. Singolari gli interni, con un secondo posto guida per lo stuntman durante le riprese.

Le caratteristiche della Batmobile del film Batman con Michael Keaton

L’auto, protagonista di Batman e Batman: Il ritorno, è perfettamente fedele a quella visibile nei film. Con la sola differenza che non ha le prestazioni di cui poteva godere il Cavaliere Oscuro. «Non è tanto una vettura, ma un simbolo», ha detto in un’intervista ai media americani Julian Caldow, designer e progettista. Più che una vera macchina deve essere considerata come un lussuoso oggetto di scena. Realizzata su un modello da corsa per Daytona, vanta un’enorme presa d’aria anteriore e due ali di pipistrello sul retro. Il motore non è a scoppio, ma elettrico a 48 Volt in linea con le auto moderne. Eppure è impossibile portarla in strada per due ragioni principali. Le batterie sono esauste dal 1993, dopo la conclusione delle riprese, e inoltre manca l’omologazione per circolare in aree urbane ed extraurbane.

Pur riuscendo a metterla in moto, magari su un circuito privato o su pista, non fornirebbe prestazioni da pole position. Raggiunge infatti la velocità massima di appena 30 miglia orarie (circa 48 kmh). È provvista però di un lanciafiamme per simulare gli effetti di un postbruciatore negli scarichi. La carrozzeria, come conferma il rivenditore, è in fibra di vetro, mentre le ruote montano cerchi da 15 pollici. «La sicurezza in caso di incidente è praticamente nulla», ha proseguito Classic Auto Mall. All’interno sono presenti numerosi bottoni su cruscotto e volante, molti dei quali puramente estetici. Attivo tuttavia quello per lo spegnimento d’emergenza del motore in caso di guasti improvvisi. Singolare la presenza di un terzo sedile, al centro e alle spalle dei due anteriori, che durante i ciak ha permesso a uno stuntman di guidare la batmobile mentre Michael Keaton era intento a recitare la sua parte.