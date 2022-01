Il 2022 sarà per il cinema un anno davvero intenso. I prossimi 12 mesi infatti segneranno il ritorno di grandi saghe cinematografiche ed eroi dei fumetti, oltre ad attesi esordi. Su tutti spiccano il nuovo The Batman con Robert Pattinson e il terzo capitolo di Jurassic World. Grande attesa per l’approdo sul grande schermo di Uncharted, premiato videogame di Naughty Dog, con Tom Holland e Mark Wahlberg. Come da tradizione, Variety ha stilato una lista dei potenziali successi al botteghino e dei progetti più rischiosi, che potrebbero risolversi in grandi trionfi o cadute vertiginose. Eccone i motivi, con un’analisi di pregi e difetti per ogni film.

I potenziali successi cinematografici del 2022

The Batman, l’esordio di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro

Il 3 marzo, Robert Pattinson è pronto a bucare il grande schermo con la sua personale versione del Cavaliere Oscuro. The Batman, nel cui cast figurano Zoe Kravitz e Colin Farrell, presenterà un Bruce Wayne più oscuro e crudo, alla costante ricerca del suo passato mentre combatte il crimine di Gotham City. Il film è già il più atteso dell’anno su Imdb e, grazie all’interpretazione del protagonista, è secondo Variety il potenziale successo più grande del 2022.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il ritorno del mago Benedict Cumberbatch

Due mesi dopo il Robert Pattinson, al cinema sarà il turno dell’eroe di Benedict Cumberbatch. A maggio sbarcherà in sala Doctor Strange nel Multiverso della Follia, atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Ambientato dopo la conclusione di Spiderman: No Way Home, presenta ancor meglio le tante dimensioni parallele del multiverso. Il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch è secondo Variety uno dei punti forti del film e chissà che non riappaiano Captain America e Iron Man.

Jurassic World: il Dominio, il terzo atto della nuova saga dei dinosauri

Giugno segnerà l’atteso ritorno dei dinosauri di Jurassic World. Il Dominio, questo il titolo del terzo capitolo, vede il regista Colin Trevorrow dirigere Chris Pratt e Bryce Dallas Howard accanto ai veterani di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Il film parte dalla fine de Il regno distrutto con i grandi rettili ormai liberi di vagare per il pianeta senza controllo. La presenza dei personaggi più amati della saga di Steven Spielberg sono per Variety sinonimo di successo, così come la possibilità di vederli combattere in iMAX contro un Tirannosaurus-Rex.

Spiderman: Across the Spider-Verse, i supereroi in versione animata

Al momento della sua uscita, Spiderman: Un nuovo universo si è subito imposto come uno dei migliori film sui fumetti degli ultimi anni, persino superiore ad alcuni blockbuster dei Marvel Studios. Non c’è motivo, pertanto, secondo Variety di non credere che il sequel Across the Spider-Verse non ne segua le orme. In arrivo a ottobre, vedrà al centro della narrazione Miles Morales, nato dalla penna italiana di Sara Pichelli. Accanto a lui ci saranno Miguel O’Hara, alias Spiderman 2099, e Spider-Woman.

Le migliori scommesse in sala del 2022

Nope, il ritorno dell’incubo con il creatore di Scappa – Get Out

Una trama avvolta nel mistero, ma un regista che vale più di ogni garanzia. Jordan Peele, creatore di Scappa – Get Out tornerà al cinema a luglio con Nope, nuovo progetto horror. Le riprese sono terminate da poco più di un mese e hanno coinvolto nel cast Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Fonti vicine a Variety confermano che Nope sarà qualcosa di molto diverso rispetto agli altri lavori di Peele e, nonostante non si abbiano ulteriori informazioni, per la rivista rappresenta una della scommesse certe del 2022.

Mission Impossibile 7, Ethan Hunt non manca un colpo

Tom Cruise sarà ancora una volta l’agente segreto Ethan Hunt nel settimo capitolo di Mission Impossible. In arrivo il 30 settembre, riporterà in scena tutti i protagonisti del precedente film del 2018, da Simon Pegg a Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson. In più, si aggiungerà al cast Hayley Atwell, l’agente Carter dei film Marvel Studios. Per Variety, Mission Impossible 7 non rientra nella categorie delle certezze solo per colpa degli eccessivi rimandi del film a causa della pandemia (era infatti previsto per settembre 2021). Tuttavia rappresenta una scommessa sicura, soprattutto dopo i 791 milioni di dollari incassati dal predecessore.

The Flash, Ezra Miller riporta in scena il Batman di Michael Keaton

A novembre, il mondo si appresterà ad accogliere The Flash, l’esordio da solista del personaggio di Ezra Miller già visto in Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice. Qui il velocista della DC Comics si trova a correre indietro nel tempo per prevenire l’omicidio della madre ma, così facendo, crea un disturbo nelle linee spazio-temporali, trovandosi faccia a faccia con un Batman che lui non riconosce. Si tratta della versione di Michael Keaton, che torna nei panni del Cavaliere Oscuro dopo le apparizioni per Tim Burton nel 1989 e 1992. Alla regia ci sarà Andy Muschietti, già dietro la cinepresa per il fortunato It.

Avatar 2, l’atteso ritorno del capolavoro di James Cameron

L’intero mondo sta aspettando dal 2009 e, pandemia permettendo, il momento sembra finalmente giunto. Il 16 dicembre, negli Stati Uniti uscirà l’atteso sequel di Avatar, il film campione di incassi di James Cameron che porterà nuovamente in scena Sam Worthington, Zoe Saldana e la popolazione dei Na’Vi. Il film prenderà avvio dalla fine del primo capitolo e vedrà i protagonisti, tra cui tornerà anche Sigourney Weaver, esplorare il fantasico mondo di Pandora. Al cast si aggiungeranno Vin Diesel e Kate Winslet, ma sono tanti i dubbi. Su tutti il 3D, tecnologia che ha consegnato il primo film alla storia, ormai obsoleta e, per Variety, «l’ombra di se stessa».

I principali punti interrogativi del 2022

La città perduta, Brad Pitt e Daniel Radcliffe in un’avventura esilarante

Fra i punti interrogativi più grandi del 2022 cinematografico, per Variety c’è anche La città perduta. Il cast promette bene, dato che oltre ai protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum, vanta Daniel Radcliffe nei panni del villain e Brad Pitt. Bullock è una scrittrice di romanzi rosa che, improvvisamente, si trova catapultata in un’avventura che somiglia incredibilmente ai suoi libri. I principali dubbi di Variety risiedono nella recente caduta di interesse del pubblico per le commedie romantiche e nella data di uscita (il 22 marzo), che potrebbe risentire della pandemia.

Morbius, Jared Leto diventa il vampiro dei Marvel Studios

Se con Doctor Strange 2 e Spiderman : Across the Spider-Verse può andare sul sicuro, Marvel non può dormire sonni tranquilli con Morbius. Sperando di seguire le orme di Venom, il nuovo progetto fumettistico previsto per l’1 aprile si concentra sul dottor Michael Morbius, con il volto di Jared Leto, che si trasforma a seguito di un incidente in un oscuro vampiro. Per Variety, la poca fama del personaggio potrebbe giocare a sfavore di un potenziale successo e, qualora il riscontro fosse negativo, potrebbe dimostrare che nemmeno i supereroi sono infallibili.

Bullet Train, un cast di stelle che potrebbe non bastare

Brad Pitt e Sandra Bullock, ma anche Joey King, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e Michael Shannon. Tutti sotto la direzione di David Leitch, regista di Deadpool. Questo il biglietto da visita di Bullet Train, thriller da 90 milioni di budget che mette cinque individui su un treno proiettile del Giappone le cui vite sono misteriosamente interconnesse. La maggiore propensione del pubblico moderno verso i cinecomic potrebbero giocare a discapito del progetto che, dotato di poca originalià, conta molto sul cast per fare incetta di incassi.

Don’t Worry, Darling, l’esordio da protagonista di Harry Styles

Dopo il suo debutto alla regia con Booksmart, acclamato dalla critica, Olivia Wilde torna dietro la macchina da presa per Don’t Worry, Darling. In uscita in Usa a settembre, vedrà Harry Styles nel ruolo del protagonista, un marito moralmente inaffidabile che deve condurre la propria vita accanto a una moglie infelice, nei cui panni ci sarà Florence Pugh. Nonostante le buone premesse di produzione, i giudizi della critica non sempre combaciano con quelli del pubblico, tanto che lo stesso Booksmart non ottenne un buon riscontro al botteghino. La presenza dell’ex One Direction però potrebbe aiutare.

I rischi più grandi del 2022

Assassinio sul Nilo, l’oscura presenza di Armie Hammer

Fra i progetti più attesi del nuovo anno c’è indubbiamente Assassinio sul Nilo, che riporta sul grande schermo le avventure dell’ispettore Poirot. Nel cast, oltre al protagonista e regista Kenneth Branagh, ci sono Gal Gadot e Armie Hammer, che riprende il suo ruolo da Assassinio sull’Orient Express. L’attore è rimasto saldamente nel film nonostante la bufera che lo ha colpito negli ultimi 12 mesi, dove ha subito accuse di stupro e violenza. Il film, grande giallo di Agatha Christie, ha molti punti forti, ma la presenza di Hammer per Variety potrebbe rivelarsi un boomerang.

Uncharted, il triste destino dei film tratti da videogiochi

Il 2022 segnerà l’approdo al cinema di un’altra saga di videogiochi molto amati. Il 17 febbraio uscirà in Italia Uncharted, film sulle avventure del cercatore di tesori Nathan Drake con il volto di Tom Holland. Accanto a lui Mark Wahlberg nei panni del fidato amico Sullivan e Antonio Banderas nei panni del villain. I buoni propositi ci sono tutti, ma i videogiochi non hanno avuto fortuna al cinema. Assassin’s Creed e Warcraft confermano i dubbi di Variety.

Downton Abbey: Una nuova era, quando la pandemia ferma il pubblico più adulto

La serie britannica si appresta a tornare con Downton Abbey: Una nuova era, la cui uscita è prevista per il 18 marzo. Nel cast tornerà gran parte dei Grantham, ossia Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery, così come i loro maggiordomi, cameriere e domestici. Il grande rischio risiede nel fatto che storicamente il film ha attirato il favore di un pubblico adulto, che è stato il più riluttante a tornare in sala in tempo di pandemia. Considerando che il film uscirà in streaming 45 giorni dopo, è probabile che molti preferiranno aspettare.

Animali Fantastici: I segreti di Silente, l’onda lunga del flop precedente

Variety chiude la sua lista con Animali Fantastici: I segreti di Silente, terzo spin-off di Harry Potter. La fama della saga fantasy, ora all’apice con la reunion speciale per i 20 anni dall’esordio, potrebbe aiutare un film che deve però far fronte al flop del suo predecessore. Nonostante il successo del primo capitolo, I crimini di Grindelwald ha ricevuto numerose recensioni negative e uno scarso risultato al botteghino.