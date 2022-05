Batman Begins stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Christopher Nolan dirige Christian Bale in Batman Begins, in onda stasera 22 maggio alle 21,20 su Italia 1. Il film del 2005 segna l’inizio della trilogia sul Cavaliere Oscuro dei fumetti DC e vede Bruce Wayne tornare a Gotham dopo tanti anni per vendicare l’omicidio dei suoi genitori, Thomas e Martha. Deciso a proteggere gli indifesi, sceglie di indossare la maschera e diventare Batman. Nel cast Morgan Freeman, Michael Caine, Katie Holmes, Liam Neeson e Cillian Murphy. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Batman Begins, trama e cast del film stasera 22 maggio 2022 su Italia 1

La trama inizia con Bruce Wayne (Christian Bale), miliardario di Gotham City, dietro le sbarre di una prigione del Buthan. Dal passato burrascoso, Bruce ancora bambino ha assistito all’omicidio dei suoi genitori Thomas e Martha per mano del criminale Joe Chill (Richard Brake). La morte del malvivente per mano del boss mafioso Carmine Falcone (Tom Wilkinson) anima in lui un desiderio di giustizia che lo porta lontano dalla città natia. In prigione conosce Henri Ducard (Liam Neeson), membro di un’organizzazione segreta nota come Setta delle Ombre. Dopo sette anni di addestramento, la setta chiede a Bruce di mostrare la sua lealtà uccidendo un ladro ma, dopo essersi rifiutato, fugge lasciando Ducard privo di sensi.

Torna così a Gotham che scopre ormai preda della criminalità. Deciso ad arginare la malavita, con l’aiuto del suo maggiordomo Alfred Pennywort (Michael Caine) assume la sembianze di un vigilante mascherato, dando vita all’icona di Batman. Con la strumentazione hi-tech dell’amico Lucius Fox inizia ad aiutare la polizia tra cui il commissario Jim Gordon (Gary Oldman). Nel frattempo, cerca di ricucire il rapporto con l’amica di infanzia Rachel (Katie Holmes), oggi importante avvocato della città. Sulla sua strada troverà però Spaventapasseri, sotto le cui sembianze si cela lo psichiatra Jonathan (Cillian Murphy), con in mente un piano per scatenare il caos a Gotham.

Batman Begins, 5 curiosità sul film stasera 22 maggio 2022 su Italia 1

Batman Begins, il cameo di Joffrey Lannister

Cosa c’entra Joffrey Lannister con Batman Begins? Ebbene, in una scena del film è possibile vedere un giovanissimo Jack Gleeson, poi interprete del sadico re di Westeros in Game of Thrones. Nonostante avesse appena 13 anni, l’attore irlandese non era al suo esordio sul grande schermo. Era infatti apparso in un altro film con protagonista Christian Bale, Il regno del fuoco del 2002 di Rob Bowman.

Batman Begins, il mancato casting di Heath Ledger

La saga di Christopher Nolan su Batman ha legato il suo ricordo anche a Heath Ledger. L’attore ha infatti interpretato, nel sequel Il cavaliere oscuro, il villain Joker restituendo una performance da Oscar prima di morire per un’overdose di psicofarmaci. Curiosamente, Ledger fece il provino per il ruolo di Batman in questo film nella fase di pre-produzione, ma di comune accordo con Nolan decise di tirarsi indietro.

Batman Begins, i segreti della Batmobile

Simbolo di ogni Uomo Pipistrello è anche la sua Batmobile. Iconica quella scelta da Christopher Nolan, la Tumbler. Si tratta di un incrocio fra una Lamborghini e un Hummer da 500 mila dollari. Con un motore da 5.7 litri V8 della General Motors-Vauxhall e una potenza di più di 500 cavalli, è in grado di raggiungere i 100 orari in meno di sei secondi nonostante le grandi dimensioni. Con le sue sei ruote da 44 pollici, pesa infatti 2,8 tonnellate ma tocca punte di 352 chilometri all’ora.

Batman Begins, l’allenamento di Christian Bale

Christian Bale è noto nel mondo di Hollywood per essere un abile camaleonte. Molto spesso ha infatti portato allo stremo il suo fisico pur di entrare alla perfezione nel personaggio. Prima di Batman Begins, l’attore aveva recitato in L’uomo senza sonno per il quale aveva dovuto perdere molto peso. Dovendo mettere su diversi chili, si sottopose a una dieta di sei mesi con un regime alimentare serrato, arrivando a pesare 100 chili per interpretare il cavaliere oscuro.

Batman Begins, il film che ha ispirato il reboot di James Bond

Batman ha un sottile legame con James Bond. Barbara Broccoli, storica produttrice della saga sull’agente 007, ha infatti dichiarato in alcune interviste di aver ideato il reboot della saga dopo aver visto il film di Nolan sul Cavaliere Oscuro. Bruce Wayne ha ispirato infatti il lato cupo e oscuro del nuovo Bond, poi al centro del film Casino Royale con il volto di Daniel Craig.