Batman, Wonder Woman e Flash. Dwayne Johnson diventa un supereroe, mentre John Cena si riconferma volto di Peacemaker. E ancora, la terza stagione della seria animata su Harley Quinn e due nuovi videogame per PlayStation 5 e Xbox Series X. Il DC Fandome, fiera virtuale della DC Comics inaugurata lo scorso anno, è tornata e ha portato con sé succulente novità per gli appassionati dei fumetti. Dal cinema al gaming, passando per il piccolo schermo, ecco quali sono.

DC Fandome, The Batman: il trailer con Robert Pattinson e Zoe Kravitz

Matt Reeves (Cloverfield e L’alba del pianeta delle scimmie) ha condiviso il nuovo attesissimo trailer del suo The Batman. Il Cavaliere Oscuro ha stavolta il volto di Robert Pattinson, ormai lontano dal ruolo di Edward Cullen in Twilight che gli consegnò la fama. Al suo fianco (oppure contro?) ci sarà Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, figlia della rockstar Lenny. La storia vedrà Bruce Wayne nei panni dell’Uomo Pipistrello, intento a indagare su una serie di omicidi che portano la firma dell’Enigmista (Paul Dano). La sua ricerca lo porterà ad affrontare anche Pinguino (un irriconoscibile Colin Farrell) e il boss della malavita Carmine Falcone (John Turturro).

DC Fandome, The Flash: Ezra Miller e il ritorno del Batman di Michael Keaton

Fra gli annunci più attesi c’era anche The Flash, primo film interamente dedicato al personaggio di Ezra Miller. Dopo l’apparizione al cinema nel controverso Justice League di Zack Snyder, la saetta DC Barry Allen dovrà viaggiare nello spaziotempo e si imbatterà in più versioni degli altri eroi DC Comics. Tra questi merita una menzione speciale Batman che, oltre al ritorno di Ben Affleck, vedrà l’apparizione di Michael Keaton, celebre volto dell’Uomo Pipistrello nei film di Tim Burton. Nel cast anche Sasha Calle nel ruolo di Supergirl.

Dc Fandome, Black Adam: il debutto di The Rock

Il DC Fandome ha regalato anche il primo teaser per Black Adam, film che segna il debutto nei cinecomic per Dwayne “The Rock” Johnson. «Un progetto che desideravo da anni, mi sono consumato i polpastrelli fino all’osso», ha detto l’ex stella della WWE nel presentare il progetto. «Ho scoperto però che ero nato per interpretare Black Adam». Il film «che cambierà per sempre l’universo DC» dedicato all’antieroe dei fumetti, nel cui cast compare anche Pierce Brosnan, presenterà infatti «le scene d’azione più incredibili mai girate», con il chiaro intento di entrare in diretta competizione con i film Marvel, finora sempre superiori.

DC Fandome, Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods

Attesa crescente anche per altri due sequel. Aquaman (film di maggiore successo della DC con 1,1 miliardi di dollari al box office) e Shazam sono infatti pronti a tornare con nuove avventure che promettono ancor più spettacolo e adrenalina rispetto al predecessori. Jason Momoa (il Khal Drogo di Game of Thrones) tornerà nei panni del re di Atlantide, il quale è pronto a subire la vendetta di Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). L’eroe col volto di Zachary Levi dovrà invece vedersela con una nuova famiglia di supercattivi, che comprende Hespera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Liu, ex Charlie’s Angels). Intanto Patty Jenkins ha confermato l’avvio della pre-produzione di Wonder Woman 3, che vedrà il ritorno di Gal Gadot nei panni dell’eroina.

Dc Fandome, le serie tv presentate alla fiera virtuale

Grande spazio anche per le serie tv, parte più corposa dell’intera fiera virtuale. Fra i prodotti più attesi spiccano The Sandman e Peacemaker. Per quanto riguarda la prima, dopo il primo trailer disponibile dallo scorso settembre, ecco arrivare la prima locandina ufficiale. La serie (la più costosa mai realizzata dalla DC) sbarcherà su Netflix nel 2022 e vedrà Gwendoline Christie (Brienne di Game of Thrones) nei panni di Lucifer.

Fan in trepidazione anche per il primo trailer di Peacemaker, serie tv diretta da James Gunn che vede il ritorno di John Cena nei panni dell’omonimo antieroe. Dopo il suo esordio nel recente The Suicide Squad al fianco di Halery Quinn/Margot Robbie, l’eccentrico personaggio approderà a marzo 2022 su HBO Max e vedrà il ritorno di altri personaggi secondari del lungometraggio.

Non sono mancati poi gli annunci relativi alle nuove stagioni di Supergirl, Batwoman, Stargirl e l’atteso Superman & Lois, incentrato sulla vita della famiglia Kent a Smallville. I fan dei fumetti hanno inoltre potuto dare un primo sguardo ai concept design di Batgirl e Blue Beetle, live action ancora privi di una data ufficiale, ma attesi fra 2022 e 2023.

Spazio anche per la nuova stagione della serie animata su Harley Quinn. La fidanzata di Joker e nemica giurata di Batman ha qui la voce di Kaley Cuoco, la celebre Penny di The Big Bang Theory. L’uscita, prevista su HBO Max non è ancora stata annunciata, ma è probabile un approdo nel 2022. Oltre alla citata protagonista, comparirà anche il perfido ma burlone King Shark, che al cinema ha avuto la voce di Sylvester Stallone.

Dc Fandome, grande spazio anche per i videogame

Non solo cinema e serie tv. Al DC Fandome c’è stato spazio anche per i videogiochi. La fiera virtuale ha infatti presentato i nuovi trailer di Gotham Kinghts e Suicide Squad: Kill the Justice League, attesi su Ps5 e Xbox Series X. Il primo non ha ancora una data di uscita ufficiale (si parla solo del 2022), ma ha mostrato le prime immagini della Corte dei Gufi, mitologici villain della DC Comics. Come si apprende, la storia prenderà avvio dalla morte di Batman, caduto proprio in una trappola dei suoi acerrimi nemici. I giocatori potranno dunque impersonare Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin per sventare le trame ostili e chiudere i criminali nuovamente all’interno dell’Arkham Asylum. Un intero mondo open world che riporterà in scena tutti i villain più noti di Batman, atteso su Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark. Questi i quattro protagonisti di The Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo Rocksteady ambientato in una Metropolis post-apocalittica. Il nuovo videogioco dei creatori dell’acclamata serie di Batman, ultimata con Arkham Knight, dovranno fare squadra per invertire i loro ruoli e salvare il mondo, invece che distruggerlo. Dovranno infatti allearsi con Wonder Woman nel tentativo di fermare Superman, Flash e Lanterna Verde, ipnotizzati da un incantesimo del perfido Brainiac.