Non solo Batgirl, 10 film e serie tivù cancellati che non usciranno mai

La cancellazione di Batgirl, nuovo film del DC Universe, da parte di Warner Bros Discovery ha scioccato fan ed esperti del cinema. Un fulmine a ciel sereno, visto che le riprese erano già state ultimate e il progetto era già ormai in fase di post-produzione. Eppure è solo l’ultimo membro di un club già ben folto. Nel corso degli anni, sia Hollywood che le case cinematografiche del piccolo schermo hanno fatto sparire nel nulla lungometraggi e pilot di serie tivù che non hanno mai più visto la luce. Fra questi anche l’episodio pilota de Il Trono di Spade, un suo prequel e persino il primo storico progetto di Quentin Tarantino.

Tutti i film e le serie tivù cancellati e mai più rilasciati

1. Batgirl, l’ultimo esempio in quel di Hollywood

A inizio agosto, l’interno mondo della DC Comics ha subito un forte scossone. Warner Bros Discovery ha annunciato infatti un netto cambio di strategia legata alla piattaforma HBO Max, che avrebbe dovuto accogliere anche Batgirl, nuovo film con protagonista Leslie Grace. La compagnia ha cancellato del tutto il film, che non vedrà mai la luce nonostante la spesa di circa 90 milioni di dollari. Nulla a che vedere con la performance dell’attrice o la qualità della pellicola, ma solo un cambio di rotta. A nulla è bastato il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman dopo i cult di Tim Burton.

2. Ultimate Slip ‘N Side, uno Squid Game ante litteram con problemi di… intestino

Nel 2021, Nbc era pronta a lanciare sul mercato americano Ultimate Slip ‘N Side, programma che voleva ricalcare il successo di Wipeout – Pronti a tutto. Lo show vedeva alcuni protagonisti adulti gareggiare in versioni giganti di alcuni celebri giochi da cortile per bambini. Un’idea che avrebbe anticipato di qualche anno quella della serie sudcoreana Squid Game, oggi fra le più viste al mondo. Eppure tutti i concorrenti si trovarono vittima di attacchi di diarrea per colpa della giardia, parassita dell’acqua che si diffuse sul set.

3. Tremors, fra i progetti cancellati anche la serie sul cult horror

Tutti ricorderanno la saga Tremors, cult horror con Kevin Bacon nato negli Anni 90 e capace di dare vita a sei film. La stessa star di Hollywood accettò di riapparire in un remake seriale del 2018, incapace tuttavia di superare l’episodio pilota. «Avevamo girato un’eccellente puntata fuori Albuquerque», ha detto Bacon a Dread Central nel 2020. «Avevamo ricreato la città, ottenuto cast e regia. Davvero non capisco perché poi sia saltato tutto».

4. Seriously, Dude, I’m Gay, Fox bloccata da una rivolta del pubblico

Oggi persino impensabile, nel 2004 era quasi sul punto di approdare in tv. Stiamo parlando di Seriously, Dude, I’m Gay, reality show di Fox in cui due uomini dovevano competere per 50 mila dollari spacciandosi in modo convincente per omosessuali. A ogni concorrente si affiancava un “allenatore” speciale e uno stilista che modellasse provocanti costumi da bagno. «Il peggior incubo di un maschio eterosessuale è diventare gay dall’oggi al domani», recitava lo slogan. Non sorprende quindi che la gente, tra cui gli Lgbtq+, si scagliarono immediatamente contro la produzione, che cancellò il progetto e si scusò pubblicamente.

5. Star Wars: Detours, niente da fare per la serie animata di Guerre Stellari

Nove film al cinema più ulteriori spin-off non sono bastati a Star Wars per essere esente da cancellazioni. La saga creata da George Lucas nel 1977 avrebbe dovuto vantare anche un progetto animato, inizialmente noto come Star Wars: Detours. Annunciato ufficialmente alla Star Wars Celebration del 2012, contava 39 episodi più altre 62 sceneggiature già pronte per eventuali stagioni successive. Saltò per l’acquisizione di Lucasfilm, proprietaria dei diritti, da parte di Disney che decise di accantonare il progetto. «Non c’è alcun interesse nemmeno di pubblicato su Disney+», disse amareggiato nel 2021 il creatore Seth Green.

6. Le fiabe dello zio Tom, il film distrutto da Pryor dopo un litigio con la moglie

Nel 1968, il leggendario comico Richard Pryor scrisse, diresse e interpretò Le fiabe dello zio Tom, un film inedito che non vedrà mai la luce. Per anni, voci di incendi e furti si susseguirono per spiegarne la scomparsa, ma la realtà è ben diversa. L’attore lo distrusse dopo un litigio acceso con sua moglie. Lungo 40 minuti, il progetto si concentrava su alcuni attivisti di colore che rapivano un uomo bianco per processarlo per crimini razziali nella storia americana. L’allora compagna di Richard, Jennifer, ha recentemente trovato materiale inedito che intende restaurare e forse pubblicare.

7. Il compleanno del mio migliore amico, fra le vittime anche Quentin Tarantino

Oggi regista di fama internazionale, Quentin Tarantino esordì sul grande schermo con il cult Le Iene. Eppure il suo primo film sarebbe dovuto essere un altro. Il cineasta infatti scrisse nel 1987 Il compleanno del mio migliore amico, una commedia a basso budget in bianco e nero da 70 minuti piena di riferimenti alla cultura pop dell’epoca. Metà del film andò perduta e Tarantino lasciò credito ai rumor che parlarono di un grosso incendio negli studi di produzione, poiché più interessante e credibile della versione originale.

8. 100 anni, il corto di Rodriguez con John Malkovich che vedremo fra quasi un secolo

John Malkovich, Shuya Chang e Marko Zaror sotto la direzione di Robert Rodriguez. Si tratta di un corto che vedrà la luce soltanto il 18 novembre 2115. Secondo le dichiarazioni dello stesso regista, 100 anni è stato girato come parte di una campagna pubblicitaria per il Cognac Louis XIII di Remy Martin, promuovendo l’idea che serva un secolo per dare vita a una buona bottiglia. «Volevo creare con John un’opera d’arte che potesse essere goduta fra un secolo», ha detto Rodriguez a Indiewire. «Ne sono orgoglioso e spero che i miei pronipoti lo guardino assieme a un mio clone».

9. Bloodmoon, il primo prequel de Il Trono di Spade non vedrà mai la luce

Il prossimo 22 agosto i fan di tutto il mondo sono pronti per la prima puntata di House of the Dragon, atteso prequel di Game of Thrones. Eppure, un altro progetto intendeva narrare il passato di Westeros. Costato ben 30 milioni di dollari, Bloodmoon doveva raccontare eventi antecedenti 5 mila anni rispetto alla serie madre, mostrando la nascita degli Estranei e la celebre Lunga Notte. Robert Greenblatt, presidente di Warner Media, società madre di HBO, però decise di cancellarlo senza nemmeno attendere il parere dello scrittore George Martin. «Mancava di profondità e ricchezza», ha detto all’Hollywood Reporter.

10. Il Trono di Spade, cancellato il pilot originale senza Emilia Clarke

Sapevate che inizialmente Daenerys Targaryen doveva avere un altro volto? Il pilot de Il Trono di Spade infatti vantava la presenza di Tamzin Merchant al posto di Emilia Clarke nei panni della Madre dei draghi. Si rivelò tuttavia un disastro, tanto che i due showrunner David Benioff e Dan Weiss optarono per un parziale recasting e una riscrittura del copione. Addio anche ai vecchi registi, per far salire a bordo Tim Van Patten de I Soprano. «Si trattò del più grande salvataggio della storia di Hollywood», disse all’Hollywood Reporter il produttore Craig Mazin.