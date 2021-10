I bastardi di Pizzofalcone: Tosca d’Aquino, carriera e vita privata dell’attrice protagonista stasera 11 ottobre 2021 su Rai1

Stasera, alle 21,25 su Rai1 torna con il quarto episodio I bastardi di Pizzofalcone, fiction con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Maria Vera Ratti. Dopo la trasmissione domenicale della scorsa settimana la serie diretta da Monica Vullo torna in prima serata di lunedì. La visione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

I bastardi di Pizzofalcone, trama e cast della puntata di stasera 11 ottobre 2021 su Rai1

Nella puntata di oggi, dal titolo Nozze, l’attenzione si sposta sul matrimonio tra i giovani Giovanni Pesacane e Francesca Valletta. L’unione avrebbe dovuto contribuire a portare la pace fra le due famiglie criminali, in guerra fra loro da anni. Tuttavia, la tregua vacilla quando la giovanissima sposa viene trovata morta con ancora indosso l’abito nuziale. L’ispettore Lojacono e la sua squadra, dunque, danno inizio a una corsa contro il tempo per scoprire il colpevole, prima che i due clan facciano partire una guerra ancora più dura e aspra di quella appena conclusa. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Tosca d’Aquino e Antonio Folletto.

"La verità è che se tu mi amassi verresti con me."#IBastardiDiPizzofalcone3 STASERA 11 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/vydvatJfH2 — Rai1 (@RaiUno) October 11, 2021

La serie con protagonista l’ispettore Lojacono prende ispirazione dalla serie di romanzi di Maurizio de Giovanni, editi in Italia da Einaudi. Il primo volume, che funge anche da titolo per la fiction Rai, è uscito nel 2013. Con lo stesso editore, de Giovanni ha anche pubblicato la serie sul commissario Ricciardi, che in tv ha il volto di Lino Guanciale.

Tosca d’Aquino, carriera e vita privata dell’attrice de I bastardi di Pizzofalcone stasera 11 ottobre 2021 su Rai1

Tosca d’Aquino, gli esordi sul set

Volto di Ottavia Calabrese, membro della squadra dell’ispettore Lojacono, è Tosca d’Aquino. Napoletana, classe 1966, si è diplomata all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. Ancora minorenne, si fece notare per la sua interpretazione di una giovane prostituta in Kinski Paganini di Klaus Kinski. La notorietà arrivò subito dopo grazie a due film di Leonardo Pieraccioni, I laureati e Il ciclone.

A partire dal 2000, ha iniziato ad accostare alla carriera cinematografica anche quella televisiva, lavorando in fiction e miniserie di successo come Il maresciallo Rocca, Padre Pio, Donne di mafia e Anita Garibaldi. In parallelo ha anche lavorato in vari programmi tv, tra cui Torno Sabato (2000), Zecchino d’Oro (2005), Bake Off Italia (2017) e Miss Italia (2019).

Per quanto riguarda le ultime interpretazioni al cinema, da sottolineare quelle in Christmas in Love di Neri Parenti (2004), Ex – Amici come prima di Carlo Vanzina al fianco di Enrico Brignano (2011) e Se mi lasci non vale di Vincenzo Salemme (2018).

Tosca D’Aquino, vita privata e Instagram

In termini di vita privata, Tosca d’Aquino è stata sposata per sette anni con un ingegnere di nome Mauro Gabrielli, da cui ha avuto un figlio, Edoardo, nel 1999. Dopo la rottura, nel 2013 è convolata nuovamente a nozze con il produttore cinematografico Massimo Martino, da cui già nel 2005 aveva avuto un figlio di nome Francesco. Del marito si sa molto poco, in quanto ha sempre preferito rimanere alle spalle delle telecamere. A dipingerlo come un uomo romantico, buono e dotato di grande spirito di intraprendenza ci ha pensato quindi la moglie. La stessa ha raccontato di un bigliettino, con il quale l’uomo le ha fatto una dolce proposta: «Ti va di invecchiare con me?», si leggeva nel foglietto. Poche le foto insieme e legate soprattutto agli scatti dei fotografi sui vari red carpet. Tosca d’Aquino ha un profilo Instagram con 146 mila follower dove è solita pubblicare stralci di vita privata accanto alla carriera da attrice.