I bastardi di Pizzofalcone, stasera su Rai1: Massimiliano Gallo, carriera e vita privata

Torna in prima serata, stasera 18 ottobre alle 21,20 su Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann I bastardi di Pizzofalcone. Il quinto episodio della stagione, Sangue, riporta in scena anche Carolina Crescentini, Maria Vera Ratti e Tosca d’Aquino. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

I bastardi di Pizzofalcone, trama dell’episodio di stasera 18 ottobre

La trama di oggi ha inizio da un omicidio, quando la commessa di una farmacia viene uccisa durante una rapina. Le prime analisi della polizia però rivelano che alle spalle dell’assassinio potrebbe nascondersi un caso ben più complesso. I “bastardi” del commissariato di Pizzofalcone si mettono subito al lavoro per rintracciare il colpevole, ma l’intraprendenza del commissario Elsa Martini (Maria Vera Ratti) rischia di creare un aspro conflitto interno.

Nel frattempo, l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) continua a indagare sull’attentato al ristorante di Letizia che aveva aperto la stagione, avvicinandosi sempre più al mandante. Una scoperta, però, che rischia di rivelarsi molto più grave del previsto. Nel cast anche Massimiliano Gallo e Antonio Folletto, mentre la regia è affidata a Monica Vullo.

Chi è Massimiliano Gallo, l’attore che interpreta Luigi Palma ne I bastardi di Pizzofalcone

Massimiliano Gallo: gli inizi e la carriera attoriale

Napoletano, classe 1968, Massimiliano Gallo è figlio del cantante e attore Nunzio, fratello di Gianfranco (Un posto al sole e Gomorra) nonché zio di Gianluca Di Gennaro. Dopo il debutto a cinque anni sul palcoscenico di un teatro, ha partecipato ancora bambino a diversi lungometraggi per la Rai. Nel 1997 ha recitato per Carlo Giuffré in Non ti pago, commedia di Eduardo De Filippo nel ruolo che fu di Peppino.

L’esordio in tv è avvenuto nel 2005 con Cefalonia, miniserie di Riccardo Milani, mentre per l’approdo al cinema dovette aspettare tre anni. Nel 2008 apparve infatti in No problem di Vincenzo Salemme, cui ha fatto seguito l’anno dopo Fortapasc di Marco Risi. Nel corso della sua carriera si ricordano, per il grande schermo, Mine vaganti di Ferzan Özpetek, Il sindaco di Rione Sanità di Mario Martone e il recente adattamento di Pinocchio di Matteo Garrone. Nel 2021 ha invece recitato in È stata la mano di Dio e Il silenzio grande.

Per la televisione, Massimiliano Gallo ha recitato in Imma Tararanni – Sostituto procuratore e The Young Pope di Paolo Sorrentino al fianco di Jude Law e Diane Keaton. Si è cimentato anche con il doppiaggio, prestando la voce a uno dei protagonisti del film Gatta Cenerentola.

Massimiliano Gallo: vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano Gallo è stato sposato per anni con una donna di nome Anna, da cui ha anche avuto una figlia, Giulia. Attualmente invece ha una relazione con la modella e attrice brasiliana Shalana Santana, ex fiamma del gieffino Alessandro Lukacs. Gallo ha un profilo Instagram che vanta 34,5 mila follower su cui pubblica stralci di vita personale ma soprattutto novità sulla sua carriera professionale.