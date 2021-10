I bastardi di Pizzofalcone, stasera su Rai1: cosa succederà nell’ultima puntata

Gran finale per I bastardi di Pizzofalcone, stasera alle 21,20 su Rai1. L’ultimo episodio della stagione, dal titolo Verità, farà finalmente luce su tutto quanto avvenuto nei precedenti cinque, partendo dall’attentato al ristorante di Letizia che aveva dato origine alla trama. La puntata, come le precedenti, sarà disponibile alla visione anche in streaming o sull’app RaiPlay.

I bastardi di Pizzofalcone, trama e cast della puntata di stasera 25 ottobre 2021 su Rai1

La storia dell’ultima puntata muove i primi passi dal ritrovamento in mare del cadavere di un uomo. Secondo una prima analisi, a ucciderlo sarebbe stata una serie di colpi violenti inferti dall’aggressore. Quando però l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) riesce a identificare l’individuo, scopre che la sua morte si interseca strettamente con l’attentato al ristorante che aveva aperto la stagione e che aveva preso di mira l’intero commissariato di polizia. Il giallo giunge finalmente al termine, con rivelazioni scottanti e del tutto inaspettate.

Nel cast, oltre al protagonista Gassmann, anche Carolina Crescentini nei panni del pm Laura Piras, Tosca d’Aquino e Massimiliano Gallo, volto del vicequestore Luigi Palma. New entry della stagione è stata Maria Vera Ratti, che ha vestito i panni del commissario Elsa Martini, giunto per sostituire Pisanelli interpretato nelle prime due stagioni da Gianfelice Imparato.

La fiction, che vanta la regia di Monica Vullo, trae ispirazione dai romanzi di Maurizio De Giovanni che ne ha curato anche la sceneggiatura. Lo scorso 19 ottobre è approdato in libreria il nuovo volume della serie, Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone, sempre edito da Einaudi. Ottimo il riscontro della serie in termini di ascolti, tanto da aggiudicarsi costantemente il prime time. La puntata del 18 ottobre aveva ottenuto un seguito di quasi 4 milioni e mezzo di spettatori, pari al 21 per cento di share.

Nei giorni scorsi, De Giovanni ha pubblicato su Instagram una foto assieme al protagonista Alessandro Gassmann con una descrizione a dir poco sibillina. «Immaginando nuove storie», ha postato lo scrittore, lasciando intuire un probabile primo incontro in merito alla quarta stagione de I bastardi di Pizzofalcone.