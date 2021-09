Nuovo appuntamento, stasera alle 21,25 su Rai1, con la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. La fiction intende ripetere gli ottimi risultati in termini di share ottenuti la scorsa settimana, quando aveva battuto anche il Grande Fratello VIP. Quasi 4,5 milioni di telespettatori (21,5 per cento di share) per il prodotto Rai, contro i 2,7 milioni del reality Mediaset. Nel cast, oltre al protagonista Alessandro Gassmann (qui carriera e vita privata), anche Carolina Crescentini, Tosca d’Aquino e Massimiliano Gallo.

I bastardi di Pizzofalcone, trama di stasera 27 settembre 2021 su Rai1

Stasera andrà in onda il secondo episodio, dal titolo Vuoto. Dopo l’adrenalinica prima puntata, che ha visto l’ispettore Giuseppe Lojacono dover affrontare i postumi dell’attentato subito al ristorante con tutta la sua squadra, un nuovo evento è pronto a scuotere l’intero commissariato. La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi, ma vittima dell’odio di suo marito, fa sorgere un forte dilemma: è legittimo basare un’intera indagine solamente su un’intuizione?

È ciò che sostiene il commissario Martini (Maria Vera Ratti), la nuova componente dei Bastardi. La donna, che vanta modi spicci e un passato scomodo alle spalle, rappresenta una vera e propria mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto Laura Piras (Carolina Crescentini) è costretta a guardarsi le spalle da un minaccioso stalker.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 , domani, 21.25 @RaiUno … c’è un nuovo arrivo. 🎥🎥🎥 pic.twitter.com/foS4NciwFo — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) September 26, 2021

Carolina Crescentini, carriera e vita privata dell’attrice de I bastardi di Pizzofalcone stasera 27 settembre 2021 su Rai1

Carolina Crescentini, Formazione e primi ruoli

Principale volto femminile della fiction I bastardi di Pizzofalcone è Carolina Crescentini, qui nei panni del sostituto procuratore di Napoli Laura Piras. Romana, classe 1980, è cresciuta nel quartiere Monteverde e ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Massimiliano Massimo, prima di iscriversi alla Facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo. Nel 2006 si è diplomata presso il Centro sperimentale di cinematografia, grazie al quale ha ottenuto un ruolo nella fiction Carabinieri – Sotto copertura di Raffaele Martes.

Dopo aver partecipato a diversi cortometraggi, alcuni dei quali presentati anche alla Mostra del Cinema di Venezia, ha esordito sul grande schermo in H2Odio di Alex Infascelli. Nel 2007 è stata protagonista di Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi, dove ha interpretato Azzurra al fianco di Nicolas Vaporidis. In quegli stessi anni è comparsa anche in un episodio della miniserie Rai Provaci ancora prof! e nella celebre serie Boris al fianco di Francesco Pannofino nei panni di Corinna Negri.

Nel 2008 è poi tornata al cinema con Parlami d’amore per la regia di Silvio Muccino. Grazie alla sua performance nel ruolo di Benedetta ha ottenuto la nomination come “Miglior attrice protagonista” ai David di Donatello. Il riconoscimento le è valso l’attenzione di numerosi produttori, tanto che nel 2009 ha recitato in tre film: Due partite, Generazione 1000 euro e Oggi sposi.

Carolina Crescentini, progetti recenti e vita privata

Nel corso degli anni ha poi recitato per Ferzan Ozpetek in Mine vaganti e Allacciate le cinture, oltre ad essere comparsa nel film tratto dalla serie Boris, per cui ha ricevuto una nomination ai Nastri d’argento, e nel recente A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Apprezzata anche dagli artisti musicali, la si può vedere in videoclip di Gemelli Diversi, Baustelle, Sergio Cammariere e Tiromancino.

Il suo ultimo lavoro per la tv, La bambina che non voleva cantare, basato sulla vita della cantante italiana Nada, le ha consentito di vincere il premio Flaiano per la miglior interpretazione femminile.

Per quanto riguarda la vita privata, è legata dal 2017 con il cantautore Francesco Motta, con cui è convolata a nozze nel 2019. Il suo profilo Instagram, carolcrasher, conta 165 mila follower.